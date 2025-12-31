Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Giám đốc cho Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai đảm nhiệm vai trò Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong quá trình công tác; đồng thời thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của tân Giám đốc, cùng với phát huy những thành tựu đạt được, truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, đầu tàu, dẫn dắt phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, giai đoạn phát triển mới của đất nước có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, mà còn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và đóng góp thực chất cho phát triển đất nước.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là các quyết sách mang tính đột phá mới được ban hành, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm; tiếp tục đổi mới mô hình quản trị đại học, xây dựng đại học số kiểu mẫu; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo Trung ương, của Thành phố và các địa phương; sự hợp tác của doanh nghiệp và đối tác và trên hết là sự chung sức của toàn thể đội ngũ trong toàn hệ thống. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy thế mạnh về nguồn vốn nhân lực để tiếp tục là nơi tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân lực tinh hoa và chuyển hóa tri thức thành giá trị, để mỗi công trình nghiên cứu không chỉ “đúng” về học thuật, mà còn “trúng” vào nhu cầu phát triển.

“Nếu chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng đặt lợi ích chung lên trước và cùng làm việc bằng sự chuyên nghiệp, Đại học Quốc gia sẽ không chỉ “đạt chỉ tiêu”, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới trong thời đại đổi mới sáng tạo,” nữ Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố) năm 1996.

Theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Toyama (Nhật Bản), bà nhận bằng Tiến sỹ Dược học vào năm 2005. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020 và được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2024.

Ngày 12/6/2024, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai đã công bố hơn 100 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, được ghi nhận với nhiều giải thưởng khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là Giải thưởng Kovalevskaia, được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của cả nước, với khoảng 4.000 nhà khoa học, chuyên gia tham gia đào tạo - nghiên cứu (trong đó có trên 1.600 giảng viên là Tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo khoảng 100.000 sinh viên.

Trường đang dẫn đầu cả nước về nghiên cứu khoa học với khoảng 3.300 công bố quốc tế trong năm 2025; nằm trong top 801 - 850 các trường đại học xuất sắc nhất thế giới, đạt thứ hạng 175 châu Á./.

