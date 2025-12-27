Nghiên cứu việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao là đồng bào dân tộc thiểu số

Tối 27/12, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ 12, năm 2025.

Dự Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cho biết, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương năm nay được lựa chọn từ gần 900 hồ sơ, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước; không chỉ học giỏi, lao động giỏi mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng.

"Những thành tích đó là niềm tự hào của gia đình, bản làng, đồng thời là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc và miền núi," Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.

Ngày 26/12 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp gặp gỡ, động viên các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Thứ trưởng Y Thông khẳng định quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ chính những học sinh, sinh viên ưu tú hôm nay.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo, những người lặng thầm bám trường, bám lớp nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; cảm ơn các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành vì sự nghiệp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng Lễ tuyên dương là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôn vinh truyền thống hiếu học, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa cảm hứng vượt khó, phát triển bản thân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số; đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm chăm lo, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng nêu rõ, một trong những nội dung chính của Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ là quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng. Gần đây nhất, chúng ta đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; hướng tới sớm hoàn thành xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuổi trẻ các dân tộc thiểu số đã kế thừa truyền thống cha anh, phát huy phẩm chất cao đẹp, không ngừng nỗ lực, phấn đấu; ý thức giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hăng hái thi đua, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chuyển đổi số, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…, mà tiêu biểu là 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu được tuyên dương dịp này.

"Trong đó, tôi rất vui mừng, ấn tượng được biết có 29 cháu đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 10 cháu đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 cháu đoạt giải cao hoặc giành huy chương trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế; 43 cháu trúng tuyển vào các trường đại học, học viện với số điểm rất cao; một cháu tốt nghiệp thủ khoa đại học; đặc biệt là 17 cháu thuộc các dân tộc ít người và có khó khăn đặc thù đã nỗ lực vươn lên, đạt được những thành tích xuất sắc," Phó Thủ tướng bày tỏ.

Để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số thời gian tới, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc và lựa chọn, cấp học bổng cho một số cá nhân được tuyên dương năm nay đi đào tạo ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan nghiên cứu, có cơ chế chính sách đãi ngộ, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho việc phát triển, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao người đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; tập trung thực hiện, hoàn thành việc xây dựng 100 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được khởi công thời gian vừa qua, bảo đảm tiến độ, chất lượng đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong muốn các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu luôn giữ vững niềm tin, nghị lực, vượt qua khó khăn, thách thức, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, từ đó trở thành những công dân tốt, tiếp tục đóng góp cho bản làng, dân tộc, cho xã hội và đất nước./.

