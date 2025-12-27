Vì sao "Kết nối tri thức với cuộc sống" được chọn là SGK thống nhất toàn quốc?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Lý giải về việc chọn bộ sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm tính khoa học-sư phạm-pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả các yêu cầu trên. Cụ thể, bộ sách bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học-sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ sách giáo khoa hiện hành.

Bộ sách đồng bộ, đầy đủ nhất

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay bộ Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách đồng bộ và đầy đủ tất cả các môn, được biên soạn bởi đội ngũ chuyên nghiệp, được các nhà trường lựa chọn nhiều nhất và giá cả phù hợp.

Theo ông Tùng, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12, gồm sách giáo khoa, chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, với một số môn học cần có nhiều đầu sách, mặc dù học sinh ít lựa chọn, không đảm bảo hiệu quả về mặt đầu tư nhưng vì mục tiêu chung, để đáp ứng nhu cầu của người học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn tổ chức biên soạn.

Ví dụ như môn Mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông là môn học lựa chọn, có 10 chủ đề và học sinh chỉ lựa chọn học 4/10 chủ đề. Với môn học này, đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng.

Môn Giáo dục thể chất, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lựa chọn 4 môn thể thao học sinh lựa chọn nhiều nhất để biên soạn chuyên đề học tập: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ và Cầu lông.

Theo thiết kế của chương trình, ngoài tiếng Anh còn có 6 ngoại ngữ khác và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị duy nhất biên soạn các sách ngoại ngữ này dù số tiết nhiều, học sinh lựa chọn rất ít, kinh phí đầu tư lớn, không có hiệu quả kinh tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải bù lỗ.

Cụ thể, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã biên soạn sách tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, trong đó sách tiếng Trung và tiếng Pháp đầy đủ từ lớp 3 đến lớp 10, sách tiếng Nhật từ lớp 3 đến lớp 9. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang khẩn trương biên soạn và trình thẩm định tiếp các tên sách còn lại trong danh mục từ lớp 3 đến lớp 12 của 6 ngoại ngữ này.

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Riêng với sách giáo khoa tiếng Anh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ứng dụng AI vào hỗ trợ cá nhân hoá học tập, ứng dụng nhận diện giọng nói và gia sư AI giúp học sinh luyện nói, luyện viết đạt hiệu quả.

Ngoài ra, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng có đầy đủ các tài liệu phụ trợ: sách giáo khoa phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ sách giáo khoa như hệ sinh thái số hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp cận học liệu điện tử, tài liệu tập huấn (bản mềm của sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tập huấn giáo viên cùng các video, slide kèm theo...), giúp tăng hiệu quả việc dạy và học.

Một số tên sách giáo khoa không gắn slogan của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống như sách giáo khoa tiếng Anh, sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh… do đặc thù về nội dung, đối tượng và phạm vi sử dụng, nên không đặt nặng yêu cầu về nhận diện. Tuy nhiên, tất cả các tên sách giáo khoa này đều được biên soạn theo định hướng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo tổ chức biên soạn, biên tập, đọc duyệt, chịu trách nhiệm nội dung, cấp phép xuất bản, in, phát hành và giữ bản quyền.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng là đơn vị duy nhất đã biên soạn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt đầy đủ sách giáo khoa tiếng dân tộc từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Chăm, Khmer, Mông, Êđê, Thái, Jrai, Hơmông.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho 61/63 tỉnh thành (trước đây) với tổng số 560 tài liệu giáo dục địa phương của các cấp học, được sử dụng tại hầu hết các trường học thuộc 34 tỉnh thành (trong đó 42% đã được in, còn lại sử dụng dưới dạng file PDF). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức chỉnh sửa tài liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền hai cấp.

Được lựa chọn nhiều nhất, giá cả phù hợp nhất

Ông Tùng cho hay bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bởi đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm và có chất lượng đồng đều. Bộ sách có tổng cộng 431 tác giả, trong đó có 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%), 137 tiến sỹ. Nhiều tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn sách giáo khoa ở những lần đổi mới chương trình trước nên có kinh nghiệm và sự kế thừa trong biên soạn sách giáo khoa.

Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm nổi bật của đội ngũ tác giả của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là phần lớn có tuổi đời bình quân trẻ, được đào tạo căn bản ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông. Khi tham gia viết sách, các tác giả đều được tham dự các đợt tập huấn với chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài về phát triển chương trình, đánh giá sách giáo khoa, về khoa học giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.

Theo ông Tùng, do chất lượng tốt về nội dung và hình thức, phương pháp tiếp cận khoa học, gần gũi, bộ sách luôn có tỷ lệ lựa chọn cao nhất trong mỗi năm học, so với tất cả các bộ sách hiện có. Cụ thể, trong năm học đầu tiên 2024-2025, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chiếm 57% thị phần ở lớp 12, 53% thị phần sách lớp 9, 54% thị phần sách lớp 5. Năm học 2023-2024, bộ sách này chiếm 49% thị phần sách lớp 4, 51% thị phần sách lớp 8 và 59% thị phần sách lớp 11.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho hay bộ Kết nối tri thức có giá tối ưu hơn, thấp hơn khoảng 3% so với bộ Chân trời sáng tạo, và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với bộ sách khác.

“Sự chênh lệch này không đến từ chất lượng giấy hay quy cách in ấn, mà xuất phát từ lợi thế vượt trội về quy mô phát hành. Do bộ sách được đa số các cơ sở giáo dục lựa chọn nên số lượng in lớn. Điều này minh chứng rằng việc lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống không chỉ đảm bảo chất lượng chuyên môn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà,” ông Tùng nói./.

