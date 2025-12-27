Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước,” diễn ra tại Công viên Bến Ninh Kiều, Công viên Sông Hậu và các khu vực lân cận.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước,” diễn ra từ 27/12/2025 đến 1/1/2026, tại Công viên Bến Ninh Kiều, Công viên Sông Hậu và các khu vực lân cận.

Lễ hội gồm chuỗi hoạt động trải dài 6 ngày, được thiết kế với quy mô lớn và nhiều điểm mới lạ, hứa hẹn là sự kiện văn hóa-du lịch nổi bật nhất của miền Tây cuối năm 2025 và chào mừng năm mới 2026.

Lễ hội được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa-du lịch, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long tới du khách./.