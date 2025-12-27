Hiện trường thảm khốc sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 70 xe tại Nhật

Sau va chạm, ít nhất 20 phương tiện đã bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 7 giờ mới dập tắt hoàn toàn các đám cháy. Nhiều xe ôtô đã bị cháy trơ khung.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tối 26/12 trên một tuyến cao tốc thuộc tỉnh Gunma, khu vực Tây Bắc thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khi gần 70 phương tiện va chạm khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 26 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.

Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 theo giờ địa phương trên làn đường cao tốc Kan-etsu đoạn đi qua thị trấn Minakami.

Các nhân chứng cũng cho biết, tuyết rơi dày khiến mặt đường đóng băng, làm họ gần như không thể kiểm soát tay lái.

Một xe tải đâm vào một xe tải khác đang dừng trên đường sau một vụ tai nạn trước đó, kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn trên đoạn đường dài khoảng 300m.

Vụ tai nạn khiến một đoạn cao tốc Kan-etsu buộc phải đóng cửa. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, nhà chức trách đã yêu cầu các phương tiện giảm tốc độ xuống còn 50 km/h do điều kiện thời tiết xấu./