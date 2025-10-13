Tai nạn ôtô chở khách ở Nam Phi, ít nhất 40 người thiệt mạng

Ngày 13/10, giới chức tỉnh Limpopo của Nam Phi cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống đê.

Theo nguồn tin trên, chiếc xe buýt chở công dân Malawi và Zimbabwe làm việc tại Nam Phi đã gặp nạn khi đang trên đường đi từ thành phố Gqeberha ở Nam Phi đến Zimbabwe.

Địa điểm xảy ra tai nạn cách đường biên giới khoảng 90km.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế quá mệt do phải lái xe đường dài (chặng đường lên tới 1.500km) hoặc cũng có thể do lỗi kỹ thuật khiến xe bị mất kiểm soát.

Trong số 40 người thiệt mạng có một bé gái 10 tháng tuổi. Hiện toàn bộ 38 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra./.

Tai nạn lao xe vào đám đông tại Đức khiến nhiều người bị thương Một người phát ngôn của Sở cứu hỏa Berlin cho biết trong số những người bị thương có một số trẻ em nhưng chỉ bị thương nhẹ; những trường hợp bị thương nặng đều là người lớn.