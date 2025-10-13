Đời sống

Tai nạn ôtô chở khách ở Nam Phi, ít nhất 40 người thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở công dân Malawi và Zimbabwe làm việc tại Nam Phi đã gặp nạn khi đang trên đường đi từ thành phố Gqeberha ở Nam Phi đến Zimbabwe.

Trần Quyên
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: X)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: X)

Ngày 13/10, giới chức tỉnh Limpopo của Nam Phi cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống đê.

Theo nguồn tin trên, chiếc xe buýt chở công dân Malawi và Zimbabwe làm việc tại Nam Phi đã gặp nạn khi đang trên đường đi từ thành phố Gqeberha ở Nam Phi đến Zimbabwe.

Địa điểm xảy ra tai nạn cách đường biên giới khoảng 90km.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế quá mệt do phải lái xe đường dài (chặng đường lên tới 1.500km) hoặc cũng có thể do lỗi kỹ thuật khiến xe bị mất kiểm soát.

Trong số 40 người thiệt mạng có một bé gái 10 tháng tuổi. Hiện toàn bộ 38 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn giao thông #Nguyên nhân tai nạn #Tai nạn xe buýt #Thương vong Nam Phi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục