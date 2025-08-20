Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Afghanistan, hơn 50 người thiệt mạng

Ngày 19/8, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra khi một xe buýt chở người lao động nhập cư vừa trở về từ Iran đâm vào một xe tải và một xe máy.

Theo cảnh sát địa phương, lái xe quá tốc độ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Ông Mohammad Yousuf Saeedi, một quan chức cấp cao tại tỉnh Herat, cho biết chiếc xe buýt đang trên đường từ cửa khẩu Islam Qala - điểm nhập cảnh chính từ Iran - về thủ đô Kabul.

Tất cả hành khách trên xe đều là người Afghanistan bị trục xuất hoặc buộc phải rời Iran trong làn sóng hồi hương quy mô lớn những tháng gần đây.

Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là người trên xe buýt, ngoài ra còn có 2 người trên xe tải và 2 người đi xe máy cũng không qua khỏi.

Afghanistan vốn thường xuyên chứng kiến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng đường bộ xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, lái xe bất cẩn trên quốc lộ và tình trạng thiếu quy định an toàn.

Tháng 12/2024, hai vụ va chạm liên hoàn giữa xe buýt với xe chở nhiên liệu và xe tải tại miền Trung Afghanistan đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng./.

