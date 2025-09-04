Tai nạn lao xe vào đám đông tại Đức khiến nhiều người bị thương

Ngày 4/9, một ôtô đã bất ngờ lao vào nhóm người đang đi bộ ở thủ đô Berlin của Đức khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Sở cứu hỏa Berlin, vụ việc xảy ra tại quận Wedding vào khoảng 13h10 theo giờ địa phương (khoảng 18h10 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam) và được xác định là một vụ tai nạn.

Một người phát ngôn của Sở cứu hỏa Berlin cho biết trong số những người bị thương có một số trẻ em nhưng chỉ bị thương nhẹ. Những trường hợp bị thương nặng đều là người lớn.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn./.

