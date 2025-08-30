Thế giới

Pháp: Xe ô tô lao vào đám đông gây thương vong

Sau cuộc ẩu đả tại một quán rượu, nghi phạm đã đi lấy xe và cố tình lùi xe với tốc độ cao vào đám đông bên ngoài quán khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. 

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng sớm 30/8, một xe ôtô đã lao vào đám đông ở thị trấn Evreux, miền Bắc nước Pháp, khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Công tố viên Remi Coutin cho biết sau cuộc ẩu đả tại một quán rượu, nghi phạm "đã đi lấy xe" và "cố tình lùi xe với tốc độ cao vào đám đông bên ngoài quán".

Trong số những người bị thương có 2 người trong tình trạng nguy kịch./.

