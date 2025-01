Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa ôtô và xe máy gần chợ hoa Quảng An

Ngày 27/1, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương tại khu vực cổng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), Công an quận Tây Hồ cho biết đang khẩn trương phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cổng chợ hoa Quảng An, ôtô màu trắng mang biển số 30A-988.XX đang lưu thông trên đường Âu Cơ, hướng đi cầu Nhật Tân thì bất ngờ tông vào 2 xe máy di chuyển phía trước, tiếp tục va chạm với ôtô màu đỏ mang biển số 30K-623.XX.

Vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trên 2 xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Vụ việc cũng khiến 2 xe máy bị biến dạng hoàn toàn, 2 ôtô hư hỏng nặng.

Một số người dân chứng kiến vụ va chạm cho biết do tài xế xe ôtô màu trắng quá hoảng hốt nên sau khi đâm vào xe máy đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh và tiếp tục đâm vào xe ôtô màu đỏ.

Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết những ngày cận Tết Nguyên đán, hầu hết các gia đình đều tổ chức bữa tiệc tất niên để tụ họp, đoàn viên.

Tuy nhiên, việc sử dụng rượu, bia trong buổi tất niên rồi sau đó tham gia giao thông lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, nhấn mạnh: “Rượu, bia làm giảm khả năng kiểm soát hành vi, là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra vào các khung giờ trọng điểm, xử lý nghiêm trên mọi tuyến đường theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ.”

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết: “Dịp cuối năm, tình trạng sử dụng rượu, bia tăng cao. Do đó, đơn vị đã tập trung kiểm tra các khung giờ kể cả trưa và tối, xử lý nghiêm các vi phạm để hạn chế tối đa rủi ro.”

Trong những ngày cuối năm và đầu Xuân Ất Tỵ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các lỗi liên quan đến cồn, góp phần bảo đảm tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô./.

