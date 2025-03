Đường 2.000 tỷ đồng ở Tiền Giang: Chậm tiến độ, chưa bàn giao mặt bằng

Nhằm kiện toàn hạ tầng giao thông, kết nối thành phố Mỹ Tho - đô thị trung tâm tỉnh với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Tiền Giang đầu tư gần 2.000 tỷ đồng triển khai dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, thành phố Mỹ Tho; trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương là 1.350 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang - chủ đầu tư dự án, dự án này là một trong những công trình giao thông trọng điểm mà tỉnh Tiền Giang đang triển khai trong nỗ lực kết nối vùng để phát huy các tiềm lực đất đai, lao động khu vực giáp ranh hai tỉnh Tiền Giang-Long An vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án, nhất là hai gói thầu xây lắp chậm, đến đầu tháng Ba này mới đạt trên 50% so kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư mới giải ngân được gần 346 tỷ đồng trong tổng vốn giao trên 883 tỷ đồng. Do tiến độ chậm, không đảm bảo nên thời gian thi công gói thầu phân đoạn 1 đã hết hạn từ ngày 16/2/2025 và gói thầu phân đoạn 2 sẽ hết hạn vào ngày 22/3/2025 tới. Nguyên nhân chủ yếu do chính quyền thành phố Mỹ Tho chưa bàn giao xong mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Dự án có tổng cộng 316 hộ dân, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng; trong đó, mới có 268 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho chỉ mới bàn giao mặt bằng được 200 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Chủ đầu tư dự án thừa nhận công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên mặt bằng giao cho các nhà thầu thi công không liên tục, ảnh hưởng tiến độ thi công công trình mặc dù các nhà thầu đã tập trung đầy đủ máy móc, vật tư, thiết bị và nhân lực phục vụ thi công.

Ông Đặng Đình Khải, Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương thuộc Liên danh gói thầu phân đoạn 1, cho biết mặc dù mặt bằng bàn giao không được liên tục nhưng nhà thầu luôn cố gắng khi bàn giao mặt bằng đến đâu sẽ thi công đến đó. Đồng thời, trong quá trình thi công, chủ đầu tư thường xuyên phối hợp cùng đơn vị thi công tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế, giải ngân nhanh nguồn vốn theo tiến độ thi công hỗ trợ các nhà thầu,…

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết nhằm gỡ vướng cho dự án, một mặt chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét gia hạn hợp đồng thi công hai gói thầu xây lắp kể trên đến cuối năm nay.

Công nhân thi công trên công trường. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Mặt khác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp chặt chẽ cùng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho và các địa phương liên quan tích cực xem xét, đôn đốc, chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chi trả đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng còn lại, hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho đơn vị thi công.

Nhất là làm tốt tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Đặc biệt là đối với hai gói thầu xây lắp phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đang thi công dở dang.

Từ đó, tạo điều kiện để các nhà thầu kịp thời tập trung phương tiện, nhân lực, đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng theo kế hoạch đề ra, đưa công trình vào sử dụng, phát triển kinh tế-xã hội, tạo diện mạo mới cho thành phố Mỹ Tho - đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Thời gian triển khai dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định 6 năm (2022-2027) bao gồm nhiều hạng mục công trình như xây dựng tuyến đường giao thông dọc hai bờ Bắc và bờ Nam sông Bảo Định có tổng chiều dài gần 10.000m; trên toàn tuyến bắc 3 cầu bêtông; làm bờ kè bêtông cốt thép dự ứng lực bảo vệ bờ sông đồng thời bố trí hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cho khu vực; xây dựng 3 công viên cùng với mảng không gian xanh dọc theo tuyến đường hai bên bờ tạo cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp và văn minh cho thành phố Mỹ Tho,…

Theo chủ đầu tư, dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng còn giúp khai thác tốt các nguồn lực địa phương, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tỉnh đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số/năm trong những năm tới.

Bên cạnh đó, khắc phục sạt lở hai bờ sông Bảo Định, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn mặn, phòng chống triều cường, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân trong vùng dự án Bảo Định thuộc phạm vi hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Dự án có 2 gói thầu xây lắp là phân đoạn 1 và phân đoạn 2, tổng kinh phí khoảng 525 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương-Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trúng thầu gói thầu thi công xây dựng Phân đoạn 1. Gói thầu thi công xây dựng Phân đoạn 2 do nhà thầu Liên danh TICCO-Xây dựng Thủy lợi TICCO-Thanh Tuấn trúng thầu thực hiện. Trước mắt, các nhà thầu đã khởi công hai gói thầu xây lắp phân đoạn 1 và phân đoạn 2 vào cuối tháng 9/2023 vừa qua./.

