Thủ tướng: Phát huy tinh thần trận đánh Đông Khê để hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm động viên lực lượng đang thi công, chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An; lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, dài 60km, đi qua 7 xã, phường ở tỉnh Lạng Sơn, kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng; được khởi công ngày 21/4/2024.

Các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Hiện, sản lượng triển khai dự án tương đương 63% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 50/59km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ và mừng tuổi, động viên công nhân thi công dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng theo hình thức PPP.

Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, có tổng mức đầu tư 14.331,618 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2024.

Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng 93,35km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026, đến nay nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.300 thiết bị và hơn 2.800 nhân sự trên 211 mũi thi công. Đến nay, sản lượng giai đoạn 1 của dự án đạt tương đương 65% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 85/93 km.

Khảo sát và kiểm tra hiện trường thi công các tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, chứng kiến tiến triển toàn diện của các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển kinh tế-xã hội thì trước hết phải phát triển hạ tầng. Việc đầu tư các đường cao tốc kết nối với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với cả nước, nhất là kết nối các cửa khẩu với Trung Quốc, hoàn thành sớm ngày nào, thương mại, đầu tư, du lịch của hai tỉnh phát triển ngày đó, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Thủ tướng tặng quà, trò chuyện với bà con nhân dân được huy động tham gia làm việc cho các dự án cao tốc ngay trong dịp Tết.

Thủ tướng cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án, tham gia dự án với các phần việc phù hợp; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, thực hiện chuyển đổi sản xuất phù hợp; khai thác không gian mới do tuyến đường tạo ra để phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nhân dân khu vực dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) đi qua. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm, tặng quà chúc Tết đội ngũ kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường, Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Đèo Cả, các doanh nghiệp tham gia dự án và đội ngũ công nhân, kỹ sư đã hy sinh niềm vui hạnh phúc cá nhân, làm việc xuyên lễ Tết, thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, nhà thầu và kỹ sư, công nhân tiếp tục tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió,” “thi công “3 ca 4 kíp,” “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 tới khánh thành cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh, chào mừng 51 năm “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra thực địa và động viên các lực lượng đang túc trực thi công dự án, chiều cùng ngày tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công về tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Cùng với rà soát tình hình triển khai dự án, lãnh đạo các bộ, ngành, 2 tỉnh Lạng Sơn và các chủ đầu tư, nhà thầu thảo luận việc giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng, bố trí vốn cho 2 dự án, phương án đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, xét thưởng vượt tiến độ của các dự án PPP...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh phên dậu của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược ở các vùng chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Nhắc lại chuyến công tác kiểm tra 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng của Thủ tướng Chính phủ vào mùng 4 Tết Nguyên đán 2025, Thủ tướng chỉ rõ có 6 điểm hơn: Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, an sinh xã hội tốt hơn; quy mô phân kỳ đầu tư 2 tuyến cao tốc lớn hơn, hiện đại hơn; tiến độ triển khai nhanh hơn, rút ngắn thời gian thi công; các doanh nghiệp địa phương tham gia nhiều hơn và trưởng thành, tiến bộ hơn; không gian phát triển của 2 tỉnh được mở rộng hơn; người dân phấn khởi hơn, niềm tin và hy vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tăng lên.

Chỉ rõ các nguyên nhân của thành công như kể trên, Thủ tướng cảm ơn, tri ân người dân, cũng như các kỹ sư, người lao động đã ngày đêm đóng góp cho 2 dự án...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan. Thủ tướng khẳng định mục tiêu đến ngày 19/5 phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này. Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tất cả các chủ thể phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng nhất trí bố trí vốn cho 2 dự án; yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, đề xuất Thường trực Chính phủ quyết định huy động, cân đối vốn từ các nguồn cho 2 dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước việc còn một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án. Trong đó, Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm Trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trong quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách hiện có nhưng phải công bằng trên tinh thần việc gì có lợi nhất cho dân thì làm.

Chỉ rõ trong kỷ nguyên mới, vùng đất cách mạng Cao Bằng, Lạng Sơn phải được đầu tư xứng đáng, Thủ tướng đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy “Chiến dịch Đông Khê năm 2026 - 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng” để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, đồng thời huy động các nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, vừa chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên. Đặc biệt, huy động lực lượng Quân đội trên địa bàn đảm nhiệm các phần việc phù hợp, thực hiện chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đối với đề xuất đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng, Thủ tướng đánh giá đây là vùng trũng, đường sá còn đơn sơ, chỉ là đường miền núi cấp 3, cấp 4. Khu vực này chưa có hệ thống giao thông thuận lợi, do đó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư một tuyến đường cao tốc nối Bắc Kạn với Cao Bằng. Trên cơ sở chấp thuận của Tổng Bí thư vừa qua, thực hiện đầu tư công trình này theo tình trạng khẩn cấp như Luật Đầu tư công đã quy định.

Các bộ, ngành, Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc đầu tư, sát thực tế, triển khai nhanh. Nguồn vốn được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp. Cao Bằng và Thái Nguyên phối hợp cùng triển khai. Các thủ tục đầu tư phải áp dụng các cơ chế triển khai nhanh; bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Thủ tướng yêu cầu việc thi công dự án chỉ trong vòng 3 năm vì đây là dự án trọng điểm sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội cả khu vực; giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, Cao Bằng, Thái Nguyên hoàn thành các thủ tục đầu tư nhanh nhất có thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nhân dân Khu tái định cư Đông Khê, Cao Bằng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng là khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh ở xã Đông Khê.

Thăm các gia đình trong Khu tái định cư, cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất là đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, một lòng theo Đảng.

Chỉ đạo việc đầu tư khu tái định cư đảm bảo đầy đủ các hạ tầng thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân, Thủ tướng tin tưởng, khi có tuyến cao tốc đi qua, nơi đây sẽ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Hoan nghênh các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ ứng trực, đảm bảo giao thương thông suốt trong dịp Tết, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh, đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biên mậu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mỗi nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.

Trước đó, tối 19/2 (mùng 3 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường thi công tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng tại Km45, thuộc xã Nhân Lý và nút giao IC03 thuộc phường Kỳ Lừa, Lạng Sơn.

Tặng quà công nhân, người lao động đang trực tiếp thi công xuyên Tết trên công trường, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát đã quyết tâm bám công trường, duy trì tiến độ dự án trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của người lao động, Thủ tướng chúc cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động năm mới mạnh khỏe, an toàn, tiếp tục phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra./.

Thủ tướng kiểm tra dự án giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn và Cao Bằng Sáng 20/2 (4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết các đơn vị thi công dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.