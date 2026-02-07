Lạng Sơn: Phân luồng giao thông tạm trên cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng dịp Tết

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học vừa ký công văn số 299/UBND-KTCN về việc cho phép phân luồng tổ chức giao thông tạm, đoạn từ Chi Lăng đến nút giao Quốc lộ 4B (địa phận phường Kỳ Lừa) trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khi có ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn từ Km21-Km45).

Loại phương tiện được phân luồng vào tuyến gồm các loại xe con, xe du lịch, xe tải dưới 10 tấn; hướng lưu thông theo chiều từ Hà Nội về Lạng Sơn. Thời gian thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông vào ban ngày (từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều), bắt đầu từ ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng) để phục vụ vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là công tác đảm bảo giao thông từ xa trong các ngày diễn ra chương trình lễ hội cấp tỉnh tổ chức.

Tốc độ tối đa cho phép các phương tiện đi trong đoạn tuyến là 60km/h. Khu vực trạm thu phí tạm và vị trí thi công chưa hoàn thiện mặt đường, tốc độ tối đa 40km/h. Về kinh phí thực hiện trong quá trình đảm bảo giao thông tạm thời trên tuyến do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tự bố trí và đảm bảo, không tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo, tổ chức, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng khi có ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 và thực hiện phân luồng giao thông.

Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp, tổ chức điều tiết các phương tiện giao thông vào đoạn tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo phương án chấp thuận nêu trên khi có ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1; điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông các nút giao đường cao tốc với Quốc lộ 1, Quốc lộ 4B trong thời gian thực hiện phân luồng điều tiết, phân luồng giao thông.

Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng hoàn thiện phương án và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tuyến trong quá trình thi công và khi thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông vào đoạn tuyến và ứng phó sự cố khi cần thiết; đồng thời, rà soát, hoàn thiện đảm bảo êm thuận các điểm chuyển tiếp kết cấu mặt đường, đầu cầu; bổ sung đầy đủ các trang thiết bị an toàn giao thông phục vụ điều tiết giao thông tạm thời (biển báo, cọc tiêu, rào chắn, căng dây phản quang các vị trí nhiều chướng ngại vật, sườn vực, các số điện thoại khẩn cấp-đường dây nóng)…

Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng chỉ đạo các đơn vị thi công trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo giao thông trong phạm vi đoạn tuyến do mình thực hiện thi công; thường xuyên tưới nước (chống bụi và bảo dưỡng kết cấu cấp phối).

Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn có phương án và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng các phương tiện giao thông vào đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng theo phương án trên, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn do đơn vị quản lý.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường: Kỳ Lừa, Đông Kinh, Chiến Thắng, Nhân Lý theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn chủ động phối hợp tổ chức thực hiện phân luồng khi có ùn tắc giao thông trên đường Quốc lộ 1 đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến theo phương án trên.

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng ý cho phép phân luồng tổ chức giao thông tạm, đoạn từ Chi Lăng đến nút giao Quốc lộ 4B trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được thực hiện theo Thông báo số 26/TB-BXD ngày 27/01/2026 của Bộ Xây dựng về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về triển khai các dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông Đăng (tỉnh Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 1, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng theo hình thức BOT.

Đồng thời trên cơ sở báo cáo số 94/BC-SXD ngày 4/2/2026 của Sở Xây dựng tỉnh về kết quả kiểm tra, xem xét xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức giao thông tạm đoạn từ Chi Lăng đến nút giao Quốc lộ 4B trong dịp Tết Nguyên đán nhằm giảm tải áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN cho thấy, thực tế thời gian qua vào nhiều thời điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 1 tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Do đó, việc cho phép phân luồng tổ chức giao thông tạm, đoạn từ Chi Lăng đến nút giao Quốc lộ 4B trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh...

Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng khởi công ngày 21/4/2024, dài gần 60km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của tỉnh Lạng Sơn, với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Ngày 19/12/2025, sau gần 20 tháng thi công, dự án đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến.

Các nhà thầu, đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đến hết quý II/2026 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến cao tốc này, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế-xã hội địa phương../.