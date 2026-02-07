Mật độ giao thông cao, nhiều hành khách trễ giờ tàu tại ga Sài Gòn

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết những ngày gần đây, nhiều hành khách đến ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) muộn so với giờ tàu chạy nên lỡ chuyến tàu về quê đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Lê Anh Tuấn, qua theo dõi 3 ngày vận tải Tết tại ga Sài Gòn, số lượng hành khách đến ga bị chậm tàu khá nhiều.

Đặc biệt, ngày 6/2 có tới 60 khách đến chậm so với giờ tàu xuất phát. Lý do khách đến trễ chủ yếu là do mật độ giao thông cao nên di chuyển từ nhà đến ga chậm. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động đến ga sớm để đảm bảo giờ tàu.

Trong ngày 7/2 (nhằm ngày 20 tháng Chạp), ngành đường sắt có 16 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, với gần 5.000 khách xuất phát từ ga Sài Gòn và gần 2.000 hành đi tàu từ ga Dĩ An. Đây cũng là một trong những ngày cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt sử dụng gần 800 toa xe khách để lập hơn 60 đoàn tàu phục vụ hành khách, trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai, 1 đoàn tàu tuyến Hà Nội-Từ Sơn.

Trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết, cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ Tết, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du xuân đầu năm.

Theo ông Lê Anh Tuấn, hiện nay, cơ bản vé đi suốt từ ga Sài Gòn-Hà Nội còn rất ít, chủ yếu còn do khách trả lại. Các chặng khác vẫn còn vé Tết nhưng không nhiều. Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn tiếp tục theo dõi trên hệ thống vé để bán cho khách có nhu cầu.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo, hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Khách có thể truy cập vào website www.dsvn.vn, mục "kiểm tra vé" để kiểm tra vé. Nếu hiển thị "vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ," hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường; nếu hiển thị "không tìm thấy vé điện tử phù hợp," khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 1900 0109 (ga Hà Nội), 1900 1520 (ga Sài Gòn) để được hỗ trợ.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 7/2, sân bay có 915 chuyến bay (461 chuyến bay đi), với gần 135.000 lượt khách (khoảng 80.000 khách đi). Trong số đó, Nhà ga T3 phục vụ 369 chuyến bay với khoảng 48.000 hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ùn tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng"./.

