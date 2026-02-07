Sân bay Nội Bài đón lượng khách “khủng” đi lại dịp cao điểm Tết Bính Ngọ

Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dựa trên lịch bay của các hãng hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cả quốc nội và quốc tế.

Cụ thể, trong 7 ngày trước Tết (từ 10-16/2/2026), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến đón hơn 725.000 lượt khách, tăng 16% và 4.467 lượt chuyến bay, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất trước Tết rơi vào 28 tháng Chạp (14/2) với lượng khách vượt mốc 116.000 lượt khách và 674 lượt chuyến bay.

Giai đoạn sau Tết thậm chí còn ghi nhận sản lượng cao hơn với 737.272 lượt khách, tăng 12% và 4.530 lượt chuyến bay, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất sau Tết rơi vào mùng 6 Tết (22/2/2026), với khoảng 117.298 lượt khách với 676 lượt chuyến bay.

Để ứng phó với lưu lượng khách tăng đột biến, lãnh đạo Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết áp lực tại nhà ga quốc tế được giải tỏa đáng kể nhờ các hạng mục mở rộng Nhà ga T2 đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2025.

Với hệ thống quầy thủ tục và băng tải hành lý bổ sung, Nhà ga T2 sẵn sàng đón hơn 50.000 khách quốc tế/ngày. Thực tế đợt Tết Dương lịch vừa qua, Sân bay Nội Bài đã phục vụ an toàn hơn 52.000 lượt khách quốc tế đi và đến mỗi ngày. Tại Nhà ga T1 đã tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời luôn duy trì các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E để sẵn sàng phục vụ các hãng tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi có hiện tượng đông cục bộ.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID cho các chuyến bay nội địa. Tại Nhà ga T2, hệ thống làm thủ tục hiện đại như: kiosk check-in tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và các thiết bị soi chiếu an ninh thông minh giúp hành khách chủ động thực hiện thủ tục nhanh chóng mà không cần tiếp xúc nhiều, giảm tối đa thời gian xếp hàng.

Sân bay Nội Bài tiếp tục áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ hệ thống thu phí không dừng (ETC) tiếp tục được vận hành trơn tru tại tất cả các làn ra/vào, giúp giải tỏa nhanh chóng các phương tiện; tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm để bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp; sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm để giải tỏa hành khách nhanh nhất. Hệ thống phát thanh tự động bằng AI, hệ thống chỉ đường và tra cứu thông tin chuyến bay tự động cũng được triển khai để cung cấp thông tin nhanh chóng, rõ ràng tới hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu, lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo tối ưu hóa dây chuyền kiểm soát an ninh, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông các khu vực sân đỗ ôtô đến các sảnh nhà ga, đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Sân bay lớn nhất miền Bắc này cũng khuyến cáo hành khách đi lại dịp Tết nên sử dụng các hình thức check-in online như: sinh trắc học trên nền tảng VNeID, lấy nhận diện sinh trắc khuôn mặt tại quầy, hoặc check-in qua website của hãng, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk check-in tại sân bay; tra cứu thông tin chuyến bay, màn hình chỉ đường thông minh… để tiết kiệm thời gian.

Hành khách đi chuyến bay quốc tế nên có mặt trước 3 tiếng, chuyến bay nội địa trước 2 tiếng so với giờ khởi hành; chuẩn bị giấy tờ và hành lý kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu) đảm bảo còn hạn sử dụng; chuẩn bị hành lý đúng quy định về kích thước và trọng lượng của hãng hàng không.

Để giảm áp lực lên nhà ga và sân đỗ ôtô, Sân bay quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng./.

Nhiều đường bay hết vé, Hàng không tăng tàu bay, lượt cất hạ cánh dịp Tết Vào giai đoạn trước Tết Nguyên đán, các đường bay chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khu vực miền Trung, miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ tăng cao, thậm chí nhiều chặng đã bán hết vé.