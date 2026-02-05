CSGT Hà Nội chuyển từ “xử lý trực tiếp” sang “quản trị giao thông hiện đại”

Với tâm niệm sâu sắc: “Việc gì có lợi cho nhân dân, cho sự phát triển của Thủ đô thì quyết tâm làm và làm ngay,” cùng phương châm hành động xuyên suốt “Lúc dân cần, Cảnh sát giao thông có; đâu dân khó, có Cảnh sát giao thông,” lực lượng Cảnh sát giao thông đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá mang tính hệ thống.

Đây là vấn đề được đề cập tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, do Công an thành phố Hà Nội tổ chức chiều 5/2.

Ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, kiềm chế ùn tắc; triển khai quyết liệt các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ... Đồng thời đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm chỉ huy giao thông thông minh, từng bước chuyển từ “xử lý trực tiếp” sang “quản trị giao thông hiện đại.”

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã và đang giữ vai trò tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số của Công an Thủ đô, trực tiếp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng trong Đề án “Phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,” đặc biệt trên các trụ cột liên quan đến dữ liệu, an ninh, an toàn và quản trị giao thông đô thị.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá mang tính hệ thống, trọng tâm là xây dựng và vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, ứng dụng hệ thống camera AI quy mô lớn với 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

Thông qua nền tảng này, Cảnh sát giao thông Hà Nội từng bước chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình điều hành giao thông dựa trên dữ liệu thời gian thực, tự động phân tích lưu lượng, tối ưu chu kỳ đèn tín hiệu, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm 24/7 trên môi trường điện tử.

Cùng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động triển khai chiến dịch “làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe,” từng bước chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu phục vụ xử lý vi phạm toàn trình, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái giao thông số, minh bạch, chính xác và hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trên cơ sở kết quả vận hành thực tế, hệ thống camera AI đã bước đầu góp phần trực tiếp giải quyết các điểm nghẽn lớn của giao thông đô thị, đặc biệt là điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện bước tiến về mặt công nghệ, mà quan trọng hơn, đã khẳng định sự chuyển biến căn bản về tư duy quản lý của lực lượng Cảnh sát giao thông trong giai đoạn hiện nay, đúng với tinh thần vừa chuyển đổi số mạnh mẽ, vừa giữ vững bản chất “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Công an thành phố Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội nói riêng tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm hành động của thành phố: “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững”; Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông gắn với trật tự đô thị...

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định giải quyết ùn tắc, phòng ngừa tai nạn giao thông là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển mạnh từ phương thức thủ công sang số hóa, từ bị động sang chủ động; xây dựng lực lượng “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất,” lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Trong dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội); trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Trần Đình Nghĩa. Bộ trưởng Bộ Công an cũng tặng Bằng khen cho 517 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô./.

