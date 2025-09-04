Hà Nội: Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng một số tuyến đường

Chiều 4/9, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông vừa kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai thực hiện việc phân luồng, phân làn trên các tuyến đường.

Phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải

Theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải.

Tuyến cao tốc Đại Lộ Thăng Long (từ km2+250 tới km28+200), đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này. Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp. Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân): Giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay. Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100km/h và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1). Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp. Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ

Phương tiện giao thông đông đúc hướng từ cầu Nhật Tân vào trung tâm thành phố. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường, biển P.106a cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1), biển R.412f làn dành cho ô tô ở 2 làn còn lại (làn 2, làn 3), tại các vị trí gồm đầu các tuyến (chiều thuận, chiều nghịch) và nhắc lại tại các vị trí giao cắt.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị sơn biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc, bổ sung đinh phản quang…

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo quy định; triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên; hoàn thiện trước khi triển khai.

Đồng thời, cử lãnh đạo, cán bộ tham gia tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất triển khai việc tổ chức giao thông này.

Dự kiến thời gian thực hiện các công việc nêu trên từ ngày 20/9/2025./.

