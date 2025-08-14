Thí điểm phân làn đường và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 14/8 cho biết xuất phát từ đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm theo hướng, đối với tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, làn 1 tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/h.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ôtô tải thông dụng, trừ ôtô tải Pickup ca-bin đơn, ôtô tải Pickup cabin kép, ôtô tải VAN; ôtô tải chuyên dùng, trừ ôtô chở tiền; ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo; ôtô kéo moóc.

Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h. Cho phép ôtô lưu thông.

Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/h. Cho phép ôtô lưu thông.

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, làn 1, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/h.

Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm ôtô tải thông dụng (trừ ôtô tải Pickup ca-bin đơn, ôtô tải Pickup ca-bin kép, ôtô tải VAN); ôtô tải chuyên dùng (trừ ôtô chở tiền); ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo; ôtô kéo moóc.Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/h. Cho phép ôtô lưu thông.



Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/h. Cho phép ôtô lưu thông.

Tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông. Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 15/8/2025.

Như TTXVN đã đưa tin, 6 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe khách tăng cao, chiếm 1/3 tổng số vụ tai nạn giao thông.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự, an toàn giao thông, đồng thời ý thức tham gia giao thông của người lái xe kinh doanh vận tải còn hạn chế, cá biệt có một số trường hợp cố tình vi phạm như: điều khiển phương tiện tốc độ thấp đi ở làn đường bên trái sát dải phân cách giữa (đặc biệt là xe tải lớn, xe container); chuyển làn đường liên tục làm cản trở, hạn chế khả năng lưu thông của đường cao tốc, đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong thời gian vừa qua; Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Theo kế hoạch này, tổ chức giao thông được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải. Giai đoạn 2, sẽ tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải, xe khách.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị sơn báo hiệu tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường theo các phương án của từng giai đoạn, cứ 15-20 km nhắc lại một lần; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc để khắc phục.

Tổ chức đặt biển thông báo loại phương tiện được phép lưu thông theo làn trên các cổng thu phí không dừng tại trạm thu phí, đảm bảo phù hợp với phương án của từng giai đoạn, để phân luồng xe tải, xe khách tránh gây xung đột dòng phương tiện, tạo ùn tắc tại trạm thu phí./.

