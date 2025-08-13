Từ 15/8: Thí điểm phân làn đường, tốc độ xe 2 cao tốc huyết mạch phía Bắc

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Theo đó, các phương tiện được phép tham gia giao thông trên tuyến chính của đường cao tốc lưu thông trên 3 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,75m và phải chấp hành nội dung biển báo lắp đặt trên tuyến; quy định về phương tiện lưu thông cho từng làn; cấm xe ôtô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa).

Làn 1 được quy định tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 90km/h và cấm các loại xe lưu thông bao gồm: ôtô tải thông dụng, trừ ôtô tải Pickup ca bin đơn, ôtô tải Pickup ca bin kép, ôtô tải VAN; ôtô tải chuyên dùng, trừ ôtô chở tiền; ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo; ôtô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.

Với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, mỗi chiều xe chạy gồm 3 làn xe cơ giới rộng 3,75 m và một làn xe dừng khẩn cấp rộng 3m; cấm xe ôtô tải hoạt động tại làn xe số 1 (làn sát với dải phân cách giữa); không được quay đầu xe trên đường cao tốc; không cho phương tiện giao thông chạy vào làn dừng khẩn cấp, làn này chỉ phục vụ cho các phương tiện phải dừng khẩn cấp; chỉ dẫn xe chạy trên đường cao tốc thông qua hệ thống sơn phân làn và hệ thống biển báo trên đường cao tốc.

Tại cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, làn 1 tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 80km/h. Cấm các loại xe lưu thông gồm: ôtô tải thông dụng, trừ ôtô tải Pickup ca bin đơn, ôtô tải Pickup ca bin kép, ôtô tải VAN; ôtô tải chuyên dùng, trừ ôtô chở tiền; ôtô chuyên dùng; ôtô đầu kéo; ôtô kéo moóc.

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.

“Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm tại 2 tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ là một tháng, kể từ ngày 15/8 tới đây,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Cục Đường bộ yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Trong trường hợp thực hiện công tác bảo trì, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình, xử lý khắc phục sự cố, ... có ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường cao tốc, có thể lắp đặt tạm thời biển hạn chế tốc độ xe trong một thời gian nhất định nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 2 đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc trên rà soát, đối chiếu phương án tổ chức giao thông về quy mô, chiều rộng mặt đường, số làn dành cho xe chạy, làn dừng khẩn cấp; hệ thống báo hiệu đường bộ, công trình an toàn giao thông đường bộ bố trí trên tuyến chính đường cao tốc, đi các nút giao với đường cao tốc; các trạm thu phí sử dụng đường bộ; hệ thống giao thông thông minh để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung báo hiệu đường bộ. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung một, một số nội dung trong phương án tổ chức giao thông trong quá trình khai thác thì báo cáo Cục để xem xét, giải quyết./.

