Điều hành bay an toàn với nhiều khung giờ đạt ngưỡng tối đa cao điểm Tết

Trước dự báo lưu lượng bay sẽ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt tại các sân bay lớn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ban hành chỉ thị nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn điều hành bay, kỷ luật lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ.

Theo dự báo, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng hoạt động bay sẽ tăng mạnh, đặc biệt tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hoạt động bay dự kiến có thể vượt ngưỡng 1.000 chuyến/ngày với nhiều khung giờ liên tiếp tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot bay) đạt ngưỡng tối đa.

Các cơ sở điều hành bay, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và các Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân-Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài được yêu cầu xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm cân đối nguồn nhân lực, ưu tiên bố trí các kiểm soát viên không lưu có trình độ cao, kinh nghiệm tại các vị trí trọng yếu nhằm bảo đảm điều hành bay an toàn.

Hai Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân nêu trên cần tăng cường phối hợp với các Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài để triển khai hiệu quả mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, góp phần giảm thiểu tàu bay chờ khởi hành, hạn chế tắc nghẽn trên đường lăn và sân đỗ, nâng cao hiệu quả khai thác.

VATM yêu cầu Trung tâm Quản lý luồng không lưu sẽ duy trì chế độ trực lãnh đạo 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động bay và phối hợp linh hoạt với các đơn vị liên quan để điều tiết luồng không lưu, sẵn sàng triển khai các biện pháp quản lý luồng không lưu khi cần thiết.

Các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát được yêu cầu bảo đảm hoạt động ổn định với độ tin cậy cao; vật tư dự phòng cho các hệ thống trọng yếu được chuẩn bị đầy đủ. Lực lượng kỹ thuật sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống kỹ thuật phát sinh, bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ liên tục, ổn định.

Cơ quan khí tượng hàng không cần tăng cường chất lượng dự báo và cảnh báo thời tiết, hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành bay và phương án khai thác của các hãng hàng không; tăng cường chất lượng quan trắc, dự báo và cảnh báo thời tiết; chủ động theo dõi các hiện tượng thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến năng lực tiếp thu của sân bay và vùng trời; thông tin khí tượng cần được cung cấp kịp thời, hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành bay và phương án khai thác của các hãng hàng không./.

