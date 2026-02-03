Văn hóa

Tết Thủ đô 2026: Trải nghiệm không khí sôi động, đậm đà bản sắc truyền thống

Rất nhiều hoạt động, lễ hội quảng bá di sản, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc truyền thống các vùng miền sẽ cùng hội tụ và lan tỏa tại Thủ đô "xuyên Tết" Bính Ngọ.

Thành viên CLB Đình làng Việt trong trang phục áo dài truyền thống cùng gói bánh chưng Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thành viên CLB Đình làng Việt trong trang phục áo dài truyền thống cùng gói bánh chưng Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, nhằm đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch thông qua chuỗi các hoạt động, sự kiện, lễ hội, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc Hà Nội, chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch phong phú sẽ được tổ chức kéo dài từ trước, trong và sau Tết.

Theo đó, từ ngày 6-10/2, Chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc” sẽ diễn ra tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình hướng tới xây dựng Happy Tết thành điểm đến trải nghiệm đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp Xuân về, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững.

Với quy mô trên 7.000m² của Khu di sản, Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền sẽ được kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa-trải nghiệm-du lịch. Một số không gian tiêu biểu như không gian “Chợ Xuân” tái hiện không khí mua sắm ngày Tết với chợ hoa đào, quất, mai, quà Tết, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với du lịch.

Không gian “Hương vị Tết” giới thiệu văn hóa, ẩm thực Tết Hà Nội xưa, Tết các vùng miền, từ trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tẻ, mâm cỗ Tết, xin chữ đầu Xuân đến các món ăn đặc trưng khắp các vùng miền. “Xuân hội tụ” lại là không gian quảng bá các điểm đến du lịch Hà Nội, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, tò he Xuân La.

vnp-khach-quoc-te-1.jpg
Du khách trải nghiệm tục xin chữ đầu Xuân ở Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Bên cạnh không gian “Trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng” tạo không khí vui tươi, đậm sắc Xuân, không gian “Tết thời công nghệ số” sẽ ứng dụng công nghệ mới như livestream, check-in số, thực tế ảo VR 360, khám phá Tết và Hà Nội qua AI (trí tuệ nhân tạo), góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác với du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Hoạt động quảng diễn “Bếp Việt khai xuân” - hoạt động gói bánh chưng, làm mứt Tết, giã giò; hoạt động “Xin chữ đầu năm,” workshop “Nếp nhà ngày Tết,” “Thưởng trà ngày Tết”; “Vị Tết Vân Đình”; Không gian triển lãm Diều. Hoạt động thủ công sáng tạo “Tết Art-tist”- Không gian sáng tạo thủ công nơi du khách tự tay làm các món đồ trang trí Tết hiện đại…

Ngoài ra, với các sản phẩm, hoạt động và dịch vụ lữ hành, Hà Nội tiếp tục phát triển các tour tuyến trải nghiệm gắn với di tích lịch sử, văn hóa và không gian đô thị. Một số sản phẩm mới tiêu biểu như: tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound;” tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình…

Có thể thấy, với chuỗi hoạt động và sự kiện sôi động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngành du lịch Thủ đô đang khẳng định vị thế là điểm đến xanh bền vững, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, đồng thời lấy đà cho du lịch Thủ đô bứt phá ngay từ những tháng đầu năm 2026./.

galaxy-ai-4.jpg
Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu những hành trình trải nghiệm độc đáo có sự hỗ trợ của công nghệ số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
