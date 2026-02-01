'Xuân Biên phòng': Kết nối nghĩa tình quân dân nơi 'phên dậu' Tổ quốc

Tối 31/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã biên giới Hương Xuân.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết đây là một trong nhiều sự kiện mở đầu cho chuỗi tổ chức các chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại các tỉnh, thành phố biên giới, biển, đảo của cả nước.

Chương trình đã trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực nhất, hiệu quả nhất của Bộ đội Biên phòng, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui và không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo. Qua đó, chương trình vun đắp thêm niềm tin, ý chí quyết tâm của quân và dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Khán giả được hòa vào không gian văn hóa đặc sắc của chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu động viên cấp ủy, chính quyền và quân dân biên giới, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đâu khó khăn, gian khổ nhất; ở đâu Tổ quốc và nhân dân cần nhất, thì ở đó có mặt Quân đội và Công an, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình là không gian văn hóa đặc sắc với những làn điệu ví, giặm Hà Tĩnh kết hợp các ca khúc hiện đại. Cùng với đó là những phóng sự về câu chuyện chưa từng kể liên quan đế các chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những cuộc cứu nạn trong bão dữ tại biển Đông Bắc và Chiến dịch Quang Trung đầy tính nhân văn. Bên cạnh đó là cuộc gặp gỡ đầy cảm động với những nhân chứng từ nước bạn Lào, minh chứng cho tình hữu nghị biên giới bền chặt.

Nhiều chương trình được Bộ đội Biên phòng tổ chức như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong chương trình, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà Tết, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường,” khám chữa bệnh cho gần 800 người dân; trao 4 căn nhà “Mái ấm biên cương” và 31 con bò giống cho đồng bào vùng biên.

Năm 2026, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng dự kiến tặng gần 20.000 suất quà “Xuân Biên phòng,” 3.000 suất học bổng, 500 con bò giống, 200 căn nhà và tổ chức khám, chữa bệnh cho khoảng 15.000 lượt người dân./.

