Khởi động Năm Du lịch quốc gia 2026 với "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" đặc sắc

Chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” vừa chính thức khai mạc sáng nay, ngày 1/2, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, Hà Nội). Ngày hội diễn ra trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026,” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, thu hút khách tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Gia Lai.

Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch, với những sản phẩm đa dạng, trải nghiệm liên vùng.

Tại chương trình diễn ra sáng nay, hình ảnh Gia Lai được giới thiệu sinh động thông qua nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Đặc biệt, người dân Thủ đô và khách tham quan đã có dịp trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thưởng thức tuồng và võ thuật Bình Định, tìm hiểu các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên, cùng sản phẩm OCOP, đặc sản Gia Lai…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết tỉnh Gia Lai mới sau sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu tính bổ trợ, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc của khu vực và cả nước.

﻿ ﻿ Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội. (Ảnh: Huyền Trang)

Việc địa phương này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản, sinh thái và cảnh quan thiên nhiên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Vì thế, đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Với “Ngày Gia Lai tại Hà Nội,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn nhân dân, du khách sẽ có những trải nghiệm thật sự về văn hóa của con người Gia Lai đồng thời kết nối với các địa phương để phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng, để cùng đồng hành có nhiều sản phẩm đặc sắc hơn, góp phần phát triển du lịch Việt Nam.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang đánh giá chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng mối liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Gia Lai.

“Thành phố Hà Nội và tỉnh Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để liên kết hỗ trợ và phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều, từ đường bay, thị trường khách, hệ thống doanh nghiệp đến các sản phẩm du lịch đa dạng. Sở Du lịch Hà Nội sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh Gia Lai xây dựng các tour, tuyến du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng trải nghiệm kết nối thủ đô với Gia Lai và các tỉnh, thành trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Thông qua đó, tạo thêm các giá trị gia tăng cho các sản phẩm địa phương, mang lại những trải nghiệm phong phú hơn cho du khách,” bà Hương Giang khẳng định./.



Văn hóa Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đã trở thành một di sản độc đáo của dân tộc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Gia Lai sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp – sinh thái đặc trưng, đến các không gian trung du, ven biển và đảo. Đây là nền tảng quan trọng cho phát triển đa dạng các loại hình: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, du lịch biển – đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện. Cùng với đó, Gia Lai còn có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử – cách mạng; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Võ cổ truyền Bình Định tiếp tục được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn với đời sống cộng đồng và mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

