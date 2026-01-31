Chiêm ngưỡng Đà Lạt thu nhỏ qua kỳ quan điêu khắc lòng đất đỏ độc đáo

Giữa đại ngàn hồ Tuyền Lâm, một Đà Lạt thu nhỏ hiện lên sống động qua những tuyệt tác điêu khắc từ đất đỏ bazan, kể lại hành trình 130 năm lịch sử của phố núi.

Tọa lạc giữa rừng thông xanh mát ven hồ Tuyền Lâm, Đường hầm điêu khắc là một kỳ quan nghệ thuật độc bản được tạo hình hoàn toàn từ đất đỏ bazan đặc trưng của vùng cao nguyên. Với chiều dài hơn 1,2km, công trình không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi kỹ thuật điêu khắc đất sét không nung cực kỳ rắn chắc, thách thức sự khắc nghiệt của thời gian.

Được ví như một "Đà Lạt thu nhỏ" trong lòng đất, nơi đây tái hiện trọn vẹn dòng chảy lịch sử hơn 130 năm của phố núi, từ thuở hồng hoang của cao nguyên Lang Biang đến những công trình kiến trúc hiện đại. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những biểu tượng tiêu biểu như Nhà ga Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà hay Viện Pasteur được chạm khắc tỉ mỉ, sống động trong từng đường nét.

Bên cạnh giá trị văn hóa, công trình còn sở hữu ngôi nhà đất sét đỏ đạt hai kỷ lục Việt Nam và khu vực "Hồ Vô Cực" – điểm đến đang dẫn đầu xu hướng check-in hiện nay. Sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật điêu khắc bậc thầy và không gian thiên nhiên thơ mộng đã mang lại cho du khách những trải nghiệm xúc động, đầy tự hào về sức sáng tạo của bàn tay và khối óc con người./.