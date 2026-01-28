Triển lãm ảnh “Mừng Đảng, Mừng Xuân” chào mừng thành công Đại hội XIV

100 tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm “Mừng Đảng, Mừng Xuân” phản ánh sinh động những sự kiện lớn, thành tựu văn hóa, thể thao, du lịch và niềm tin của nhân dân vào tương lai dân tộc.

Ngày 28/1, triển lãm ảnh “Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng” đã khai mạc tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm là dịp để công chúng cùng nhìn lại những bước tiến quan trọng của đất nước, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Đây là những bức ảnh được các nhà nhiếp ảnh Việt Nam sáng tác trong thời gian gần đây, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, các lễ hội truyền thống, các di sản văn hoá tiêu biểu, đặc biệt là những hình ảnh về đất nước đang đổi mới, phát triển, vươn mình trong vận hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ nét tinh thần “vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”./.