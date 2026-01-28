Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh đó không phải thành quả ngắn hạn mà là kết tinh của quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nền tảng tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Quảng Ninh vẫn đối mặt những hạn chế chiến lược; nếu không nhận diện và xử lý kịp thời sẽ làm giảm vai trò dẫn dắt, ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm: Lập Chương trình hành động thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững: nói ít, làm nhiều, làm đến cùng./.