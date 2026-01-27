TP Hồ Chí Minh tích cực thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Trung Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà khẳng định Thành phố luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc.

Tại lễ kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (1950-2026), do Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 27/1, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông; nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời.

Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là coi trọng và không ngừng phát triển quan hệ ổn định, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, xác định đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện không ngừng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hữu nghị, hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 3 trong số 152 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố.

Thành phố cũng luôn được các đối tác Trung Quốc coi trọng, lựa chọn làm nơi tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại-đầu tư giữa hai bên. Các hoạt động này đã tiếp thêm động lực và sức sống mới, làm phong phú cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Trung Quốc.

Ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Ổng Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chào mừng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố đánh giá cao và kỳ vọng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có những sáng kiến quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố và các địa phương, đối tác Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần tích cực vào sự phát triển thịnh vượng và quan hệ láng giềng hữu nghị của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong suốt 76 năm vừa qua, quan hệ Trung-Việt đã cùng nhau trải qua những năm tháng cách mạng với quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đến thời kỳ xây dựng đất nước với sự học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tạo nên những kỳ tích phát triển.

Ngày nay, dưới sự hoạch định chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, cùng nhau nỗ lực vì hạnh phúc nhân dân và sự phồn vinh của đất nước, hướng tới sự nghiệp cao cả là hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV thành công tốt đẹp, ông Đường Lập bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIV đề ra; tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV đã đề ra, trở thành một đô thị lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của Việt Nam, sẽ tập hợp lực lượng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “siêu đô thị” quốc tế và lọt vào danh sách 100 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiêm túc triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt tại khu vực phía Nam Việt Nam không ngừng được củng cố và đi vào chiều sâu./.

