Đại sứ Trung Quốc: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo 3 "bứt phá lớn"

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành công của Đại hội XIV sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn tới.

- Thưa Đại sứ, ông đánh giá như thế nào về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

Đại sứ Hà Vĩ: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các mục tiêu phát triển do Đại hội XIII đề ra đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tập trung vào ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng hiện đại. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

Khái quát lại, tôi cho rằng những thành tựu đó nổi bật ở ba phương diện “nâng cao”.

Thứ nhất là nâng cao về lượng. Trong 5 năm qua, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD lên 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,3%; riêng năm 2025, tăng trưởng GDP vượt 8%, thuộc nhóm cao nhất trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á. GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, đưa Việt Nam chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu tái cơ cấu, những kết quả này cho thấy rõ sức chống chịu và năng lực phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Thứ hai là nâng cao về chất. Trong 5 năm qua, hơn 3.000km đường cao tốc đã được xây dựng và đưa vào sử dụng; tuyến đường dây truyền tải điện 500kV Bắc-Nam hoàn thành trục chính; quy mô hệ thống điện quốc gia vươn lên đứng thứ hai trong ASEAN.

Dự án cảng Hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhiều dự án chiến lược quan trọng như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được đẩy nhanh tiến độ và từng bước đi vào vận hành, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền.

Việt Nam cũng ngày càng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu với 17 hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, bao phủ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 90% GDP toàn cầu.

Thứ ba là nâng cao về tư duy, yếu tố có ý nghĩa then chốt. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, lần đầu tiên tiến hành cuộc cải cách sâu rộng bộ máy Đảng và Nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

- Theo Đại sứ, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Đại sứ Hà Vĩ: Những ngày qua, tôi chứng kiến các cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam đưa tin đậm nét về Đại hội XIV; Hà Nội rực rỡ cờ hoa, trật tự xã hội ổn định, không khí Đại hội trang trọng và phấn khởi. Đại hội được tổ chức trong thời điểm then chốt, khi Đảng và Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ góc độ trong nước, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, kế thừa thành quả 40 năm đổi mới và mở ra chặng đường phát triển mới. Tiềm lực quốc gia và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức như nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Từ góc độ quốc tế, thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc; chủ nghĩa bảo hộ gia tăng; trật tự quốc tế đứng trước nhiều thách thức chưa từng có; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa đứng trước những cơ hội hiếm có, vừa phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, phức tạp.

Chính vì vậy, Đại hội XIV có ý nghĩa tổng kết sâu sắc 40 năm đổi mới, hoạch định phương hướng và chính sách lớn cho 5 năm tới và những giai đoạn tiếp theo, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Báo cáo Đại hội nhấn mạnh tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; kiên trì ba trụ cột của mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững, qua đó củng cố vai trò lãnh đạo hạt nhân của Đảng.

Với tư cách là người đồng chí, anh em, chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ là một đại hội đoàn kết, thành công; Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

- Thưa Đại sứ, ông có nhận định như thế nào về triển vọng kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam sau Đại hội XIV?

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Hà Vĩ: Trước hết, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Nhân dân Việt Nam anh em chuẩn bị lấy Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam làm điểm khởi đầu để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là một luận điểm chính trị quan trọng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, hoạch định trên cơ sở hướng tới hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước; trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại.

Tôi đã nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV được phía Việt Nam công bố. Báo cáo đã hoạch định một cách toàn diện, hệ thống các định hướng và giải pháp lớn cho phát triển đất nước trong 5 năm tới và những giai đoạn tiếp theo, bao trùm các lĩnh vực từ thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đến xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Đồng thời, Báo cáo cũng truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong việc kiên định con đường cải cách và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 5 năm tới sẽ là giai đoạn Việt Nam đạt được bước phát triển toàn diện và bứt phá mạnh mẽ về tiềm lực quốc gia và vị thế quốc tế.

Tổng thể có thể khái quát ở ba phương diện “bứt phá lớn”.

Thứ nhất là bứt phá về năng lực quản trị quốc gia. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia châu Á có tốc độ cải thiện năng lực quản trị nhanh và rõ nét. Trong thời gian tới, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế trên các lĩnh vực; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tháo gỡ các rào cản thể chế, khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu phát lệnh khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn công nghệ cao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thứ hai là bứt phá về tiềm lực tổng hợp của đất nước. Dưới sự dẫn dắt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân; lấy khoa học-công nghệ và chuyển đổi số làm động lực then chốt; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, qua đó tạo ra những bước tiến mới, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ ba là bứt phá về tầm ảnh hưởng và vị thế quốc tế. Trên nền tảng 40 năm đổi mới và những thành tựu đối ngoại nổi bật, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hoàn thiện cơ chế quản trị toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam kiên định con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện và thực tiễn của mình, tin tưởng rằng thành công của Đại hội XIV sẽ tạo động lực mới, mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

