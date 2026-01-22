Các tổ chức quốc tế quan tâm đặc biệt những nội dung trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, các nhà ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng dành sự quan tâm đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách tiếp tục đưa đất nước Việt Nam gặt hái những thành tựu phát triển mới, nhất là trong đảm bảo an sinh xã hội, bền vững và bao trùm.

Cho biết Liên minh châu Âu (EU) quan tâm theo dõi diễn biến của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có các quyết sách liên quan đến đường lối đối ngoại, các vấn đề gắn với các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam-EU, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhận định, trong 5 năm qua, Việt Nam đã chứng tỏ năng lực mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa quản trị và duy trì quỹ đạo phát triển ấn tượng.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Việt Nam đã cho thấy đây là một quốc gia không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn cải cách theo những cách có thể làm cho sự tăng trưởng đó trở nên kiên cường hơn, đổi mới hơn và hấp dẫn hơn đối với đầu tư dài hạn.

“Việt Nam rõ ràng đang đi đúng hướng và đà tăng trưởng thể hiện rõ ràng - đạt khoảng 8% vào năm 2025. Đây là tín hiệu mạnh mẽ về sự năng động và tự tin, đồng thời cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những câu chuyện kinh tế sôi động nhất trong khu vực,” Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, theo Đại sứ Julien Guerrier, quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng đã phát triển đáng kể trong thời gian qua. Đó là một mối quan hệ đối tác có ý nghĩa đã trở nên sâu sắc hơn trong song phương, khu vực và toàn cầu - không chỉ về mặt kinh tế mà còn ngày càng sâu sắc hơn trong hợp tác chính trị.

Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Nhìn về tương lai phía trước của quan hệ hợp tác Việt Nam-EU, Đại sứ Julien Guerrier cho hay, EU nhận thấy tiềm năng to lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh và các lĩnh vực quan trọng khác hỗ trợ phát triển bền vững. EU cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, số hóa, kết nối và hợp tác bán dẫn - tất cả các lĩnh vực quan trọng cho tương lai.

Dành sự quan tâm về những nội dung chính sách phát triển bền vững trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định Việt Nam đã đạt được những tiến bộ phi thường, từ giảm nghèo đến duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và phát triển con người, với chỉ số HDI thuộc nhóm phát triển con người cao.

Theo Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc, trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Từ việc xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người đến duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, từ thúc đẩy phát triển công nghiệp đến mở rộng an sinh xã hội, Việt Nam đã cho thế giới thấy sự kiên cường và tầm nhìn có thể đạt được.

Với thu nhập quốc dân bình quân đầu người trên 5.000 USD, Việt Nam đang trên đà đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao. Tỷ lệ nghèo đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, và đất nước tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số phát triển con người cao (HDI > 0,7). Đây là những thành tựu đáng được ghi nhận và tự hào.

Đặc biệt, bà Pauline Tamesis cho rằng, điều thực sự truyền cảm hứng cho câu chuyện của Việt Nam không chỉ là những con số mà còn là quyết tâm đảm bảo rằng tăng trưởng sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó là cam kết phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm, giảm bất bình đẳng và tăng cường thể chế.

Đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định, Liên hợp quốc cam kết đồng hành cùng Việt Nam thông qua Khung hợp tác giai đoạn 2027-2031, tập trung vào phát triển bao trùm, quản trị minh bạch và chuyển đổi kép.

Bên cạnh kinh tế và chính trị, lĩnh vực văn hóa cũng được ghi nhận có bước đột phá trong tư duy chiến lược của Đảng ở Đại hội XIV. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đánh giá cao việc dự thảo văn kiện Đại hội XIV đặt nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngang hàng với quốc phòng an ninh, trong đó yêu cầu phát triển ngoại giao "tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế" đất nước, không chỉ "nâng tầm" mà phải "phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam" để tăng cường ảnh hưởng quốc tế và đóng góp cho hòa bình, phát triển chung nhân loại.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, văn hóa và di sản ngày càng được nhìn nhận như một phần quan trọng trong cách tiếp cận tổng thể của Việt Nam đối với đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ góc nhìn của UNESCO, các giá trị văn hóa và di sản có thể góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế toàn cầu của một quốc gia theo bốn phương diện chính.

Trước hết, với chiều dài lịch sử được hun đúc qua giao lưu văn hóa, tinh thần kiên cường và truyền thống tôn trọng đa dạng, Việt Nam mang đến cho đối thoại quốc tế một câu chuyện giàu tính nhân văn. Chiều sâu này giúp văn hóa trở thành một “ngôn ngữ chung” trong các không gian đa phương, qua đó thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau và hợp tác lâu dài, vượt lên trên những khác biệt về chính trị hay kinh tế.

Văn hóa góp phần nâng cao mức độ nhận diện và uy tín quốc gia. Vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO, trong đó có việc được bầu làm Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng UNESCO, phản ánh sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các vị trí thể chế, Việt Nam còn chủ động đóng góp ý tưởng và sáng kiến, như Thập kỷ Văn hóa vì Phát triển Bền vững, đồng thời đăng cai và thúc đẩy các trao đổi quốc tế về phát triển văn hóa và sáng tạo, trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Như vậy, Việt Nam không chỉ tham gia mà còn góp phần định hình các cuộc thảo luận toàn cầu về văn hóa và phát triển.

Văn hóa giúp gắn kết hợp tác quốc tế với phát triển lấy con người làm trung tâm thông qua các mô hình thực tiễn. Tại Việt Nam, di sản và sáng tạo ngày càng được lồng ghép vào giáo dục, du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng: từ bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế địa phương đến các thành phố sáng tạo thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, nghệ nhân và doanh nhân văn hóa.

Đại sứ các nước tin tưởng Đại hội XIV sẽ mở ra chương mới cho sự phát triển của Việt Nam Đại sứ các nước đánh giá cao tầm nhìn, những định hướng phát triển mới của Việt Nam, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chương mới với những thay đổi tích cực mang tính lịch sử.

Ông Jonathan Wallace Baker nhận định những cách tiếp cận này cho thấy hợp tác văn hóa có thể tạo ra các giá trị xã hội và kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Nhấn mạnh văn hóa nuôi dưỡng sáng tạo, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, thông qua đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, không gian sáng tạo và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt, Việt Nam đang đầu tư cho thế hệ trẻ và tương lai. Sáng tạo giúp văn hóa luôn năng động, có tính thời đại và cởi mở, qua đó cho phép Việt Nam kết nối với thế giới không chỉ bằng quá khứ, mà còn thông qua các ý tưởng đương đại, thiết kế và biểu đạt nghệ thuật./.

