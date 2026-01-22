Đại hội XIV của Đảng: Lan tỏa tinh thần nơi biên cương

Những ngày đầu năm, khắp các thôn bản từ vùng thấp đến vùng cao hay nơi biên giới Lào Cai, niềm vui, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ, cho thấy niềm tin và sự kỳ vọng lớn của đồng bào các dân tộc vùng biên đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các tầng lớp nhân dân cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc với phần trình bày của Tổng Bí thư Tô Lâm về Báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại phiên khai mạc.

Lấy nhân dân làm trung tâm

Hòa chung với không khí của cả nước, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với đợt thi đua cao điểm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị đã triển khai đồng bộ các hoạt động, công tác, duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an ninh an toàn Đại hội; cán bộ chiến sỹ đều hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất để mừng Đại hội.

Điển hình ngay trong ngày Đại hội khai mạc, đơn vị đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh thành công 2 vụ án, bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam và 13 đối tượng có liên quan là người Trung Quốc và Việt Nam về hành vi vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Qua theo dõi Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, Thượng tá Phan Đức Mạnh tâm đắc: Bài phát biểu thể hiện rõ tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các phương diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức; coi trọng quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

“Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Mọi cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đều hướng về Đại hội, trọn niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi mới của đất nước, nhất là những chủ trương định hướng lớn. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ phát huy cao độ bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển,” Thượng tá Phan Đức Mạnh nêu rõ.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển

Xã Cốc San là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, địa phương đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, đặc biệt là các công trình giao thông liên thôn, qua trung tâm xã; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Phường biên giới Lào Cai đón chào Đại hội. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Từ thực tiễn ấy, người dân Cốc San đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng, mong rằng đại hội sẽ tiếp tục có những định hướng chiến lược phù hợp, tạo điều kiện để các địa phương, trong đó có Cốc San phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Niềm tin và kỳ vọng của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội XIV còn được gửi gắm sâu sắc vào đường hướng thúc đẩy thể chế phát triển. Qua nghe Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, ông Hoàng Văn Sìn, dân tộc Giáy, Trưởng thôn Luổng Đơ bày tỏ bản thân rất tâm đắc với tám nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Ông Sìn nêu rõ điểm nhấn của báo cáo thể hiện quyết tâm tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ nhân dân. Trong đó, báo cáo nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển. Do đó, các nội dung: cơ chế trọng dụng nhân tài; cơ chế đánh giá dựa trên sản phẩm; cơ chế tài chính linh hoạt; cơ chế hợp tác công tư; cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học gắn với yêu cầu phát triển được trình bày trong báo cáo không còn là khẩu hiệu mà được xác định là mệnh lệnh cấp thiết để đất nước phát triển.

"Niềm tin của đồng bào các dân tộc Cốc San không chỉ thể hiện bằng cờ hoa, khẩu hiệu, mà bằng chính những việc làm cụ thể hằng ngày: Chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi người dân Cốc San đều ý thức rõ rằng, cuộc sống bình yên hôm nay gắn liền với sự ổn định về an ninh trật tự và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng," ông Hoàng Văn Sìn chia sẻ.

Gửi trọn niềm tin

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, người dân phường Cam Đường gửi gắm nhiều kỳ vọng: Những quyết sách mang tầm chiến lược, sát thực tiễn, tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân; qua đó thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng cao, vùng biên với các khu vực khác.

Năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn phường Cam Đường đạt 4.068 tỷ đồng - cao nhất trong các xã, phường tỉnh Lào Cai, khẳng định vai trò của địa phương trong cực tăng trưởng phía Bắc và trục động lực kinh tế dọc sông Hồng. Phường giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng tồn tại từ nhiều năm trước. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của phường nhiều nhất tỉnh với gần 30.000 hồ sơ, nhưng chất lượng giải quyết hành chính đạt cấp độ xuất sắc, đứng đầu trong số 99 xã, phường.

Xã vùng cao, biên giới Pha Long - nơi sinh sống của đa số là đồng bào dân tộc thiểu số hướng về Đại hội. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Thuần Hưng, Phó Bí thư Thường trực phường Cam Đường, báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày rất dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề, không nặng lý luận chung chung. Báo cáo thể hiện quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số toàn diện, coi đây là chìa khóa để giải phóng nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên.

Phó Bí thư Thường trực phường Cam Đường nhấn mạnh, đồng bào phường Cam Đường gửi trọn niềm tin vào kỳ Đại hội và mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào vùng cao; đồng thời, đặc biệt kỳ vọng các chính sách an sinh xã hội sẽ đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trong không khí rộn ràng hướng về Đại hội, khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Lào Cai ngày càng lan tỏa. Đó chính là nền tảng vững chắc để người dân vùng cao biên giới Lào Cai cùng cả nước bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển nhanh, bền vững, không chỉ là “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, mà còn là miền đất của niềm tin, niềm vui và hy vọng./.

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.