Đại hội XIV của Đảng: Người dân Lào Cai gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai bày tỏ niềm tin, kỳ vọng lớn với những quyết sách của Đảng mang tính đột phá, chiến lược nhằm đưa đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới và tạo động lực xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế.

Chính sách nhân văn hướng về người dân

Những ngày này, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai. Từ tuyến phố trung tâm đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ và băngrôn chào mừng Đại hội nhằm thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tại phường Yên Bái, trước thềm Đại hội, phường đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của Đại hội. Phường tích cực trang hoàng các tuyến phố, khu dân cư nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và gửi gắm niềm tin vào Đại hội của nhân dân.

Bà Vũ Thị Nhung, tổ dân phố 2 Đồng Tâm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai chia sẻ, bà thấy tự hào khi được sinh ra tại đất nước Việt Nam với nhiều chính sách nhân văn hướng đến người dân.

Bà gửi gắm niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Bản thân bà cũng như những người dân khác mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi. Đại hội cũng sẽ lựa chọn ra những lãnh đạo chủ chốt có tài, có tâm và có đức để đưa đất nước phát triển vươn mình, nhân dân được ấm no.

Bà Nguyễn Thị Long, tổ dân phố 2 Đồng Tâm phấn khởi cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước có những chủ trương, quyết sách nhân văn, ý nghĩa hướng về người dân. Trong đó có việc nhân dân được Đảng, Nhà nước quan tâm tặng quà Tết độc lập 2/9, Tết Nguyên đán và miễn học phí cho học sinh các cấp.

Bà kỳ vọng giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn; cán bộ, lãnh đạo có năng lực, chuyên môn tốt và có tâm để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh.

Quyết sách mang tính đột phá, chiến lược

Tại xã vùng cao Púng Luông, trong những ngày đầu năm mới 2026, trên khắp tuyến đường trung tâm xã đến các bản đều rực rỡ cờ hoa và băngrôn.

Rực rỡ lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng trong trường học ở phường Yên Bái. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Ngoài sự phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng của người dân, các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đều một lòng hướng đến Đại hội. Bởi đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Púng Luông Giàng A Vừ cho hay, trong quá trình phát triển đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều quan tâm, ưu tiên dành nguồn lực cho vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, gần đây, các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công, giáo dục, y tế, văn hóa có tác động lớn đến đời sống, tinh thần của nhân dân.

Nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, chính quyền xã Púng Luông luôn phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, tự hào dân tộc của nhân dân; quyết tâm xây dựng Púng Luông phát triển, bản sắc, ấn tượng, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông Giàng A Vừ mong muốn, Đại hội sẽ bàn thảo, quyết sách mang tính đột phá, chiến lược. Trong đó, các chính sách cần đủ mạnh, phù hợp với từng vùng, từng địa phương để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo có điều kiện bứt phá về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao hơn nữa về mức hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Còn tại quê hương cách mạng Việt Hồng, năm 2025 mặc dù địa phương chịu thiệt hại nặng bởi hoàn lưu cơn bão số 10, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, tỉnh đã kịp thời có những chính sách hỗ trợ người dân vượt qua nỗi đau để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đến nay, đời sống của người dân vùng lũ từng bước ổn định, bà con ai cũng phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.

Tại các tuyến đường ở xã vùng cao Púng Luông ngập tràn khẩu hiệu và cờ hoa trước thềm Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng Hoàng Mạnh Hà cho biết, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc mở đầu cho kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân Việt Hồng biết ơn Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho vùng miền núi còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do thiên tai đã giúp đồng bào Việt Hồng nói riêng và cả nước nói chung có cơ hội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong ngôi nhà mới an toàn, ấm áp, mở ra một năm mới với nhiều hy vọng về tương lai.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận sâu sắc những định hướng, chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự ưu tú, thật sự xứng đáng để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kỳ vọng phát triển bền vững

Lào Cai xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn phát triển trong giai đoạn tới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” gắn với mục tiêu “Giữ biên giới, giữ dân, giữ rừng, giữ nước, giữ môi trường.”

Đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và châu Âu.

Để hoàn thành mục tiêu, Lào Cai đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó lĩnh vực kinh tế có 12 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu lĩnh vực xã hội và 5 chỉ tiêu lĩnh vực môi trường. Một số chỉ tiêu nổi bật như đến năm 2030, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt trên 240.000 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người 136 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng;

Thu hút trên 15 triệu lượt khách du lịch với doanh thu 70.000 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 60%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 72%; tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 2,5-3 điểm %/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỉ lệ lao động đã đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%.

Rực đỏ không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng tại Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)

Tỉnh tập trung thực hiện tốt 17 Đề án trọng tâm; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung quy hoạch và phát triển kinh tế với một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế và bốn trụ cột phát triển; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nguồn nhân lực, chất lượng việc làm cho người lao động và tăng cường quốc phòng-an ninh; bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới đã bảo đảm bao quát toàn diện không gian và dư địa phát triển mới của tỉnh Lào Cai. Điều này cũng thể hiện tinh thần đổi mới, cầu thị, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và khát vọng mạnh mẽ đưa Lào Cai vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào Cai tin tưởng rằng, với những quyết sách được thông qua tại Đại hội, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững./.

