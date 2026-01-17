Đại hội XIV của Đảng: Đồng bào Gia Lai vững niềm tin theo Đảng

Trải qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Gia Lai - một tỉnh miền núi, biên giới thuộc khu vực Tây Nguyên đã có những bước chuyển mình rõ nét. Những đổi thay ấy được cảm nhận sinh động qua thực tiễn sản xuất, đời sống của người dân và góc nhìn của những người gắn bó, đồng hành cùng địa phương suốt chặng đường phát triển.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế

Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một đất nước được đánh giá là điểm sáng về kinh tế của thế giới; chính trị-xã hội phát triển ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực của đất nước không ngừng nâng cao và có sự phát triển vượt bậc. Tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt trên 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000USD.

Năm 2025, tỉnh Gia Lai có mức tăng trưởng GRDP ước đạt 7,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước khoảng 25.950 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 13,1% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.447,5 triệu USD, tăng 14,7% và vượt 19,7% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 198.384 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Đặc biệt, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Lũy kế đến ngày 30/11/2025, toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư (vượt kế hoạch năm 2025 là 165 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư là 157.050 tỷ đồng; trong đó có 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư lên 35.683 tỷ đồng (tương đương 1.427 triệu USD).

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tỉnh triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực trong kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Hoàng Như Ý (80 tuổi), đảng viên 59 năm tuổi Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định (cũ) nhìn nhận, sau 40 năm đổi mới, Gia Lai đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, thể hiện rõ sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo ông Hoàng Như Ý, nổi bật nhất sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế. Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu kém, Gia Lai đã hình thành cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều cây trồng chủ lực như, càphê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao. Công nghiệp chế biến và thương mại-dịch vụ, du lịch, kinh tế biển từng bước mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Pano, khẩu hiệu rực đỏ trên các tuyến phố chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh. Hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để người dân tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ thiết yếu.

“Những kết quả đạt được sau 40 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để Gia Lai tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đổi mới, quyết tâm và khát vọng phát triển, tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đề ra,” ông Hoàng Như Ý khẳng định.

Theo ông Hoàng Như Ý, Đại hội XIV cần tiếp tục kiên định con đường đổi mới, đồng thời có các giải pháp căn cơ nhằm phát triển nhanh và bền vững, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm đã được khẳng định qua 40 năm đổi mới, Đại hội XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân,” ông Hoàng Như Ý nhấn mạnh.

Vững niềm tin theo Đảng

Trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đã giúp đời sống người dân cải thiện rõ rệt.

Tại Gia Lai, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả rõ nét. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư ngày càng hoàn thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, việc lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo điều kiện để người dân từng bước vươn lên, phát triển sản xuất bền vững và ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Trưởng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đánh giá, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, ban hành các Nghị quyết chỉ đạo, nhiều chính sách dân tộc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ góc nhìn của người dân cơ sở, những thành quả 40 năm đổi mới và kết quả nhiệm kỳ Đại hội XIII đã tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới. Với niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, mở ra hướng đi bền vững, đưa Gia Lai phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Trong thời kỳ đất nước vươn mình mạnh mẽ, để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Minh Trưởng mong muốn, Đại hội quan tâm một số nội dung như, sớm bố trí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tiếp tục quan tâm và có chính sách đặc thù trong công tác dân tộc như: Chính sách đặc thù trong đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng nguồn vốn sản xuất kinh doanh qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho các tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đỡ đầu, kết nối các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết chuỗi, sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục phân quyền mạnh mẽ cho địa phương để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” vì địa phương gần dân, hiểu dân nhất./.

