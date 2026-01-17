Hướng về Đại hội XIV: Nhân dân Ninh Bình gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, những ngày này từ khắp các vùng quê đến đô thị của tỉnh Ninh Bình như được khoác lên mình diện mạo mới với lộng lẫy cờ hoa, khẩu hiệu.

Không khí phấn khởi lan tỏa sâu rộng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trên các trục đường chính và nhà văn hóa thôn, xóm của xã Cổ Lễ, cờ hoa, pa-nô, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được trang hoàng trang trọng, đồng bộ. Ở mỗi gia đình, người dân chủ động treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà cửa, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo nên không gian chung rộn ràng, thống nhất.

Sự tham gia tự giác ấy thể hiện rõ tinh thần đồng thuận, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của nhân dân trong ngày hội lớn của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư chi bộ thôn Minh Đức cho hay, để góp phần chào mừng Đại hội Đảng, Chi bộ thôn đã kêu gọi người dân dọn dẹp các trục đường, ngõ xóm sạch đẹp, treo cờ tạo không khí sôi nổi. Đồng thời, thường xuyên mở loa phát thanh để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội giúp người dân hiểu biết hơn, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác làm việc với Đảng ủy xã Quỹ Nhất. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Chia sẻ trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Sinh bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đại hội, qua đó tiếp tục định hướng chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và quan tâm chăm lo đời sống cho người dân.

Tại xã Quỹ Nhất, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình, địa phương đã tăng cường thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ định kỳ, cũng như tại các hội nghị của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, địa phương tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua các hội nghị trực tiếp và qua ứng dụng VneID.

Ông Hoàng Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Quỹ Nhất thông tin, địa phương đã treo trên 50 băngrôn, khẩu hiệu và khoảng 2.000 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn, các trục đường và trong nhà dân; tổ chức phát thanh các bản tin về chủ đề Đại hội, tóm tắt các nội dung cơ bản trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV mỗi ngày 3 lần trên hệ thống loa thông minh của xã.

Duy trì và đẩy mạnh đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử của xã, góp phần lan tỏa không khí hướng về Đại hội.

Tại các buổi kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội.

Các nội dung tuyên truyền rất ngắn gọn, súc tích, bố cục hài hòa được bố trí tại các vị trí dễ quan sát, góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại trong các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quỹ Nhất. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa định hướng chiến lược, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn nhằm đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.

Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý các cụm panô, khẩu hiệu bảo đảm trang trọng, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu chính quyền địa phương, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội; không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội./.Công Luật

