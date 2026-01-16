Chương trình 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng': Khơi dậy niềm tự hào trong Nhân dân

Tối 16/1, Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc kết hợp giữa dàn nhạc semi-classic, âm nhạc điện tử và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình truyền tải tinh thần Đổi mới tiếp tục được thắp sáng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu - nơi mỗi bước đi của đất nước đều mang dấu ấn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Chương trình được xây dựng theo kết cấu liền mạch, gồm ba chương nghệ thuật mang tính khái quát và biểu tượng cao.

Chương I – “Vừng trời Đông” là khúc tráng ca mở đầu, biểu tượng cho ánh sáng của Đảng soi rọi con đường cách mạng, khơi dậy sức mạnh Nhân dân và khát vọng độc lập, tự do;

Chương II – “Đường lên phía trước” tái hiện khí thế đổi mới, tinh thần sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trên hành trình kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng;

Chương III – “Đến ngày vinh quang” là bản hòa ca của niềm tin và khát vọng trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi Đảng lãnh đạo quân dân cùng hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” là nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin son sắt của Nhân dân đối với Đảng, hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sỹ được khán giả yêu mến như: Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sỹ Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Hoàng Bách, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà An Huy, nhóm Oplus.../.

Đặc sắc chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng' "Bản hùng ca chiến thắng" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hành trình ngược dòng lịch sử, tái hiện các dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu.