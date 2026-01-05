Chương trình nghệ thuật khẳng định niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng

Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VOV khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.phát biểu tại chương trình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hướng tới Đại hội, chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” minh họa truyền thống lịch sử của dân tộc, kết nối các giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đêm diễn được xây dựng theo cấu trúc ba chương rõ ràng, tạo mạch cảm xúc liền mạch từ truyền thống-đương đại-cao trào tôn vinh, trong đó vừa có những giai điệu quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ, vừa giới thiệu loạt tác phẩm mới được tuyển chọn từ phong trào sáng tác do VOV phát động.

Mở đầu chương trình, không khí được tạo dựng bằng phần intro “Những mùa Xuân đất nước” kết hợp ánh sáng, hình ảnh và lời bình nghệ thuật, trước khi sân khấu “vào nhịp” bằng một chuỗi ca khúc quen thuộc được dàn dựng theo hình thức mashup gồm 4 ca khúc quen thuộc: “Ca ngợi Tổ quốc,” “Em là mầm non của Đảng,” “Tuổi Xuân dâng Đảng” và “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi.”

Ca sỹ Võ Hạ Trâm trình diễn mash up "Thư pháp - Tiếng Việt". (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương I “Lời đất nước” tập trung vào những tiết mục mang màu sắc truyền thống và gợi nhắc bản sắc văn hóa. Các ca khúc ở phần này chủ yếu khai thác chất liệu lời ru, tiếng Việt, dân ca và giai điệu dân gian, tạo không gian đằm sâu, mềm mại như “Đất nước lời ru,” mash-up “Thư pháp-Tiếng Việt.”

Sang chương II “Nhịp thời đại,” chương trình chuyển rõ về nhịp: Âm nhạc trẻ trung và đương đại hơn, tiết tấu và phối khí hiện đại hơn. Mở ra không gian này là ca khúc “Made in Vietnam” tạo điểm nhấn về tinh thần mới mẻ. Tiếp đó, chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm mới được lựa chọn từ cuộc vận động sáng tác ca khúc, dân ca đặt lời mới và cuộc thi thơ do VOV phát động, nổi bật như “Ơn Đảng-Núi rừng nở hoa,” “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình” và liên khúc “Quê hương Việt Nam-Bình minh kỷ nguyên mới.”

Mashup “Inh lả ơi-Lý cây bông-Cò lả” kết nối với ca khúc “Dân ta hát dân ca.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương III “Sắc đỏ thiêng liêng” tập trung vào các tiết mục hào sảng, có quy mô dàn dựng lớn hơn, lực lượng biểu diễn đông hơn và cảm xúc được đẩy lên rõ rệt qua các mash-up. Mở đầu chương là mash-up “Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi,” trước khi chương trình bước vào điểm nhấn lớn với mash-up “Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sỹ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Việt Nam hướng về tương lai” tạo cao trào mạnh mẽ và giàu khí thế.

Những ca khúc quen thuộc từng vang lên trên làn sóng phát thanh, trong trường học, trong các chương trình sinh hoạt cộng đồng… khi được “làm mới” bằng mash-up và dàn dựng sân khấu đã tạo hiệu ứng đặc biệt: Khán giả vừa thấy quen, vừa thấy được nâng tầm.

Ca khúc “Made in Vietnam” được thể hiện bởi Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chương trình quy tụ lực lượng biểu diễn đa thế hệ, gồm các nghệ sỹ trưởng thành từ môi trường nghệ thuật VOV như Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Mai Hoa, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Thuật, ca sỹ Đinh Thành Lê, nghệ sỹ ngâm thơ Ngọc Thọ; cùng nhiều ca sỹ khách mời như Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý…, Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ./.

