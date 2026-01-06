Trưng bày loạt hiện vật quý về những mùa Xuân lịch sử của dân tộc

Khu vực tư liệu báo chí cách mạng, số mùa Xuân, giai đoạn trước 1945 lịch sử. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Từ ngày 6/1 đến 30/7 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra cuộc trưng bày chuyên đề “Mùa Xuân-Khởi nguồn thắng lợi.” Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần XIV của Đảng cùng các dịp kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước (28/1/1941-28/1/2026) và 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Trưng bày mang đến 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, được sắp xếp theo 3 chủ đề chính: Mùa Xuân Cách mạng, Mùa Xuân Độc lập và Mùa Xuân Khát vọng.

Đáng chú ý ở hai phần Mùa Xuân Cách mạng và Mùa Xuân Độc lập có các hiện vật tiêu biểu như văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng giai đoạn 1930-1945, báo chí cách mạng trước 1945, những đồ dùng sinh hoạt và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động ở Cao Bằng…

Cùng với đó còn có những hiện vật, tài liệu về cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1941 và Quốc hội khóa đầu tiên như hòm phiếu, thẻ cử tri; bộ sưu tập tiền quốc gia Giấy bạc cụ Hồ phát hành sau Cách mạng tháng Tám 1945 nhằm khẳng định chủ quyền độc lập.

Hòm phiếu dùng trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa I của nhân dân huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngày 6/1/1946. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phát biểu tại khai mạc trưng bày, ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhận xét đây không chỉ là những kỷ vật ghi dấu mốc son của Cách mạng Việt Nam, mà còn khơi dậy niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến của các thế hệ đi trước.

Ông cũng khẳng định đất nước đã đi qua những mùa Xuân vẻ vang. Từ những năm 1930, 1941, 1946 đến mùa Xuân năm 1954 (chiến thắng Điện Biên Phủ), năm 1975 thống nhất đất nước và của 40 năm đổi mới.

“Xuyên suốt tiến trình đó, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ dẫn dắt cách mạng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của Nhân dân, đưa dân tộc tiến bước vững chắc” - giám đốc bảo tàng nhận định.

Trưng bày góp phần giúp người trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá trưng bày có cách thể hiện nội dung súc tích và là dịp để công chúng nhìn lại những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Thông qua các tư liệu quý, trưng bày góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

“Bằng những hiện vật và tư liệu giản dị, người xem có thể thấy được những gian khổ hy sinh, cao quý, giúp người xem mà đặc biệt là người trẻ có hành trang về cảm xúc, tri thức và cả truyền thống, nối tiếp thế hệ cha ông," ông Dương Trung Quốc nhận xét.

Một số hiện vật, tư liệu được trưng bày:

Chén và hòn đá từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong giai đoạn hoạt động cách mạng ở Cao Bằng, các năm 1941-1942. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bộ sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay còn được gọi là Giấy bạc cụ Hồ, ra đời sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhằm khẳng định chủ quyền của nhà nước độc lập. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bản nhạc "Xuân mới" được sáng tác nhân dịp Tết Nguyên đán đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1945, tác giả Trương Tuấn và Văn Minh. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đồng hồ của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

