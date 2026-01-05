Triển lãm "Báo chí 34 tỉnh, thành": Cầu nối giữa di sản và tương lai báo chí Việt Nam

Ngày 5/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II khai mạc "Triển lãm báo chí 34 tỉnh thành". Sự kiện không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống của báo Xuân mà còn đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của diện mạo báo chí thuộc 34 tỉnh, thành phố theo cấu trúc hành chính mới.

Triển lãm mang đến bức tranh toàn cảnh và sống động về báo chí Việt Nam qua hai thế kỷ. Một bên là không gian trưng bày các ấn phẩm báo in đầu tiên đại diện cho 34 đơn vị hành chính mới, phản ánh hơi thở đương đại và sự chuyển mình của đất nước.

Các bạn trẻ hào hứng tham quan,tìm hiểu các ấn phẩm báo chí truyền thống tại Triển lãm. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Bên cạnh đó, công chúng có cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng những "chứng nhân lịch sử" qua bộ sưu tập báo chí cổ quý giá, có tuổi đời hơn 50 năm, do nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam cung cấp.

Sự tham chiếu giữa cũ và mới tạo nên một mạch nối liền tục đầy xúc động về hành trình báo chí dân tộc.

Triển lãm không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống của báo xuân mà còn đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của diện mạo báo chí thuộc 34 tỉnh, thành phố theo cấu trúc hành chính mới. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Điểm đặc sắc khác của sự kiện là diễn đàn đối thoại "Truyền thống và Tiếp nối". Tại đây, các nhà báo lão thành, dạn dày kinh nghiệm sẽ trực tiếp giao lưu, chia sẻ với thế hệ nhà báo trẻ năng động. Cuộc trò chuyện xoay quanh việc gìn giữ hồn cốt của báo xuân - một nét văn hóa đặc trưng - trong xu hướng chuyển đổi số, và cách thế hệ trẻ đang "viết tiếp" truyền thống ấy bằng ngôn ngữ và công nghệ mới. Đây không chỉ là sự gặp gỡ giữa các thế hệ mà còn là dịp lắng nghe góc nhìn xã hội của giới trẻ về xu hướng làm báo, tiếp nhận thông tin và cách thể hiện tình yêu đất nước.

Diễn đàn đối thoại "Truyền thống và Tiếp nối" do các nhà báo lão thành, dạn dày kinh nghiệm sẽ trực tiếp giao lưu, chia sẻ với thế hệ nhà báo trẻ năng động. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Triển lãm với chủ đề "Sắc Báo Xuân 2026" được kỳ vọng trở thành một ngày hội ý nghĩa, không chỉ dành cho những người làm báo mà còn dành cho công chúng yêu văn hóa, lịch sử. Đây không chỉ là một triển lãm, mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị cốt lõi và hội nhập cùng thời đại mới./.