Các cơ quan báo chí thu hút khách tham quan tại Triển lãm thành tựu đất nước

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc," diễn ra từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), các gian trưng bày của các cơ quan báo chí đã gây được ấn tượng với công chúng tham quan.

Ấn tượng gian trưng bày của TTXVN

Nằm ở vị trí gần cửa H8, ngay cạnh sảnh chính, khu trưng bày của TTXVN giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.

Về mặt hình thức, không gian khu trưng bày được thiết kế mở - tạo cảm giác thoải mái cho du khách khi ghé thăm.

Về nội dung, với thông điệp “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực,” khu trưng bày của TTXVN được thiết kế thành 4 chủ đề, với các hình ảnh, hiện vật, tư liệu phong phú theo dòng chảy lịch sử tái hiện chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước, từ thời kháng chiến đến công cuộc kiến thiết đất nước và hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng.

Với điểm nhấn là quả cầu ở vị trí trung tâm khu trưng bày, thể hiện hệ sinh thái thông tin đa phương tiện, đa nền tảng và khát vọng hội nhập quốc tế sâu rộng của TTXVN.

Những hình ảnh, tư liệu, cùng hiện vật trưng bày đã phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực trong hệ thống báo chí truyền thông của đất nước, Cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.” (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bên cạnh đó, các hiện vật, bản tin, hình ảnh gắn với những dấu mốc lịch sử của đất nước và của TTXVN như Bản tin đầu tiên đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), nay là TTXVN - Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp phát đi toàn thế giới ngày 15/9/1945; Bộ sưu tập Bản tin Trong nước của VNTTX đưa tin về chiến thắng Điện Biên Phủ, tháng 5/1954; tin “Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng” phát ngày 30/4/1975 trên Bản tin đấu tranh thống nhất của VNTTX...; cùng những tác phẩm ảnh gắn liền với lịch sử đất nước như Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, ngày 7/5/1954; Người dân Thủ đô hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về, ngày 10/10/1954; Quang cảnh Trung tâm Hội nghị quốc tế Kleber trong buổi lễ ký chính thức Hiệp định Paris về Việt Nam, tháng 1/1973; Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975... góp phần tái hiện chân thực, sống động những thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc.

Đến tham quan gian trưng bày, chị Lê Thị Thu Mai, Ban Sách giáo khoa, sách tham khảo (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia), bày tỏ chị vô cùng ấn tượng khi tham quan gian trưng bày của TTXVN tại triển lãm lần này.

Khu trưng bày tạo cho người xem cảm giác hoành tráng, bắt mắt và cũng rất thân thiện. Các sản phẩm thông tin của TTXVN phong phú, thông tin đa dạng, từ Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập Ảnh, nội dung số, cho đến các ấn phẩm xuất bản giấy như báo Tuần Tin tức, Thể thao và Văn hóa, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi...

Đặc biệt, ấn phẩm Tuần Tin tức số đặc biệt kèm phụ bản lắp ghép mô hình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 là một sự sáng tạo rất ấn tượng và hấp dẫn bạn đọc…

Là người dân Đông Anh, đến tham quan triển lãm, anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, anh đã đi tham quan nhiều gian trưng bày, thấy ấn tượng với gian trưng bày của TTXVN. Thiết kế nhìn tuy đơn giản, nhưng là một không gian mở, có chiều sâu. Gian trưng bày giới thiệu nhiều nguồn thông tin đa dạng, các hình ảnh, tài liệu, hiện vật và các sản phẩm thông tin tại gian trưng bày giúp người xem tiếp cận được nhiều thông tin quý. Từ những hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, cho đến những hình ảnh về những sự kiện chính trị-xã hội lớn của đất nước.

Dừng chân trước bộ hiện vật của phóng viên Thông tấn xã Giải phóng trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, anh Nguyễn Văn Dũng xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi xem một số hiện vật trưng bày tại đây. Từ các hiện vật và thuyết minh tại gian trưng bày, tôi mới biết, TTXVN đã có rất nhiều nhà báo đã hy sinh anh dũng trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc, những nhà báo không quản hiểm nguy, đưa tin chiến thắng nhanh chóng, kịp thời đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế..."

Chị Phạm Thị Hồng Thanh, Trung tâm nội dung số và truyền thông (TTXVN), chia sẻ là phóng viên trẻ của TTXVN, từ khi vào cơ quan, chị đã được tìm hiểu về truyền thống của TTXVN, nhưng khi tham quan gian trưng bày lần này, chị càng cảm thấy tự hào về truyền thống vẻ vang của TTXVN, đặc biệt chị vô cùng xúc động khi được thấy những kỷ vật của các nhà báo-chiến sỹ TTXVN, là những thế hệ nhà báo tiền bối của TTXVN tại gian trưng bày.

Các hiện vật tại Gian trưng bày của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.” (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đó là chiếc võng dù của nhà báo Đào Tùng (1925-1990), nguyên Tổng giám đốc Tổng biên tập TTXVN sử dụng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975, khi ông dẫn đầu đoàn cán bộ phóng viên Việt Nam Thông tấn xã lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đó là bộ máy ảnh của nhà báo liệt sỹ Bùi Đình Túy, Phó Giám đốc Thông tấn xã Giải phóng dùng trong thời kỳ công tác tại chiến trường Nam bộ (1965-1967). Đó là những bức thư chứa chan tình cảm của nhà báo liệt sỹ Thầm Đức Hòa gửi cho vợ từ vùng đất lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị)...

Đó còn là hai chiếc mũ tai bèo của nhà báo Võ Thế Ái, nguyên Phó trưởng Ban biên tập tin Trong nước và vợ và bà Nghiêm Thị Tú dùng trong thời gian công tác tại chiến trường miền Nam.

Nhà báo Võ Thế Ái là người có mặt đưa tin từ những ngày khói lửa của chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Ông cũng là phóng viên đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã nhận nhiệm vụ vào chiến trường miền Nam từ tháng 7/1959, trước khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập...

Chị Phạm Thị Hồng Thanh cũng rất ấn tượng với bộ hiện vật của nhà báo liệt sỹ Hoàng Văn Đáo (1930-1972) và xúc động khi từ hiện vật ấy, chị biết thêm thông tin về sự hy sinh của ông, khi đó đang phụ trách Đài minh ngữ Thông tấn xã Giải phóng Quảng Đà, cùng các đồng chí, đồng nghiệp của ông trong trận bom B52 sáng 22/5/1972 rải trúng cơ quan Ban tuyên huấn Đặc khu ủy Quảng Đà, tại căn cứ Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam...

“Những hiện vật cùng những câu chuyện về các nhà báo - chiến sỹ, nhà báo - liệt sỹ của TTXVN khiến thế hệ trẻ như chúng tôi cảm thấy tự hào về truyền thống vẻ vang của cơ quan TTXVN, đồng thời cảm thấy vinh dự khi mình cũng là một thành viên trong ngôi nhà TTXVN,” chị Phạm Thị Hồng Thanh bày tỏ.

Các gian trưng bày khối báo chí hấp dẫn khách tham quan

Tại triển lãm lần này, các gian trưng bày của các cơ quan báo chí lớn như Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cũng thu hút đông đảo du khách tham quan.

Gian trưng bày của Báo Nhân Dân với chủ đề “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”, với nhiều nội dung, giới thiệu tới công chúng về lịch sử ra đời, trưởng thành và phát triển của Báo Nhân Dân. Trưng bày được tổ chức thành các nội dung chính như: “Sự ra đời của báo Nhân Dân - Trong ánh chớp lửa đạn,” “Báo Nhân Dân đồng hành cùng đất nước,” “Trái tim và ngòi bút,” “Dấu son trên hành trình cách mạng.”

Cũng tại gian trưng bày Báo Nhân Dân còn có không gian “Trạm trải nghiệm” - trưng bày các ấn phẩm đặc biệt của báo Nhân Dân nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, cung cấp các trải nghiệm tương tác với các ấn phẩm phụ san đặc biệt, tham quan Nhà Truyền thống ảo của Báo Nhân dân.

Gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bên cạnh đó là nội dung “Chuyển mình trong thời đại số,” trình chiếu các video về chuyển đổi số, đa phương tiện, đa nền tảng, giới thiệu các sản phẩm/sự kiện của Báo Nhân Dân ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo... Các gian trưng bày và trải nghiệm đã thu hút đông đảo du khách tham quan ghé thăm, tìm hiểu.

Không gian của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại Triển lãm thành tựu đất nước lần này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan ngay trong ngày khai mạc. Đây không chỉ là nơi giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và lớn mạnh của VTV trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, mà thông qua những thước phim quý giá, nơi đây còn là không gian thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo, chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình và chuyển đổi số...

Biên tập viên Vũ Thanh Minh, Ban chương trình (Đài Truyền hình Việt Nam), cho biết gian trưng bày được thiết kế theo hình chữ S - vừa là biểu tượng bản đồ Việt Nam, vừa thể hiện dòng chảy thông tin xuyên suốt, thông qua việc phô diễn thế mạnh của VTV là màn ảnh, hình ảnh, âm thanh.

Sự kiện lần này cũng gần với dịp Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, vì thế, tại triển lãm này, VTV muốn gửi đến công chúng tham quan thông điệp: VTV - 55 năm tự hào lớn mạnh cùng đất nước.

Với đặc thù là một Đài truyền hình quốc gia, có nhiều kênh, sóng, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài nước, vì thế, gian trưng bày của VTV không chỉ có 1 chủ đề, mà mỗi 1 ngày sẽ có 1 chủ đề khác nhau, để khán giả được trải nghiệm các hoạt động khác nhau.

Bắt đầu từ khởi nguồn của VTV với chương trình truyền hình đầu tiên được lên sóng, cho đến những chủ đề liên quan đến việc ra mắt kênh truyền hình mới; dòng chảy công nghệ số; trải nghiệm công nghệ robot hiện đại; dòng chảy đất nước qua những lễ diễu binh, diễu hành; dân tộc đoàn kết và phát triển; công nghệ VR; ký ức VTV qua những chương trình, những gương mặt đi cùng năm tháng; giao lưu với các diễn viên truyền hình nổi tiếng; chủ đề VTV góp phần vào dòng chảy công nghiệp văn hóa của đất nước...

Với chủ đề “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước,” không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được thiết kế như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt, kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, tạo nên sự sống động, đa chiều, đa nền tảng, tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng trong lịch sử phát triển 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, từ buổi phát thanh đầu tiên ngày 7/9/1945 đến giai đoạn đổi mới hiện nay...

Công chúng tham quan gian trưng bày của VOV tại triển lãm có thể hình dung được quá trình phát triển của một đài phát thanh quốc gia, từ phát thanh thuần đến phát triển thành đa phương tiện, từ đó, hình dung được trọn vẹn 80 năm lịch sử đầy tự hào của VOV.

Tại không gian trưng bày, công chúng còn được tham quan 4 khu trải nghiệm thú vị và đầy cảm xúc, tương tác với những không gian từ thời kỳ phát thanh “thuần” trên sóng radio, đến thời kỳ đỉnh cao: đa phương tiện gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ của VOV, khẳng định vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam trong lòng dân tộc và trong kỷ nguyên số...

Chị Minh Hạnh, khách tham quan tại triển lãm, cho biết qua các gian trưng bày của các cơ quan báo chí tại triển lãm này này, giúp chị hiểu thêm về lịch sử ra đời, sự phát triển của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều năm qua, từ đó chị thấu hiểu và chia sẻ đối với những vất vả của người làm báo; cùng những đóng góp của các cơ quan báo chí với sự phát triển của đất nước, của dân tộc./.

