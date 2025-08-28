Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ

Lần đầu tiên, hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" trong Gian Triển lãm Thành tựu của Văn phòng Chính phủ.

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc," Văn phòng Chính phủ tổ chức giới thiệu một cách toàn diện, sâu sắc về lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ khi thành lập đến nay với công nghệ hiện đại nhất, hứa hẹn hấp dẫn với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Các hiện vật, hình ảnh, video, clip và câu chuyện trưng bày tại Triển lãm với mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và góp phần giúp Nhân dân hiểu Chính phủ đã làm gì, làm thế nào trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Con dấu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Đặc biệt, tại gian Triển lãm của mình, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề "Con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ."

Hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được sử dụng từ ngày đầu thành lập nước đến nay là những hiện vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa rất quan trọng, lần đầu tiên được công bố và trưng bày. Đây là những "chứng nhân" của lịch sử, là biểu tượng cao nhất của cơ quan hành chính cao nhất của đất nước, biểu tượng của quyền lực nhà nước, tính pháp lý và chủ quyền quốc gia.

Mỗi con dấu cũng là một câu chuyện ý nghĩa về chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ qua từng giai đoạn lịch sử.

Con dấu và chữ ký của lãnh đạo Chính phủ mang yếu tố bắt buộc để xác thực tính hợp pháp và hiệu lực của các văn bản quan trọng của nhà nước.

Bất kỳ một văn bản nào được ban hành từ Chính phủ, dù là nghị định, quyết định, hay chỉ thị, đều phải có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu xác nhận.

Việc trưng bày con dấu chữ ký công khai giúp mọi cơ quan, tổ chức và người dân dễ dàng nhận biết và đối chiếu, đảm bảo rằng văn bản đó là chính thống và có giá trị thi hành.

Từ con dấu của Thủ tướng phủ, Phủ Thủ tướng, Phủ Chủ tịch, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng... đến con dấu của các Ủy ban, các Ban thuộc Chính phủ, các Hội đồng.

Các con dấu của Thủ tướng phủ, Phủ Thủ tướng, Phủ Chủ tịch, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng… được trưng bày trong Triển lãm của Văn phòng Chính phủ. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Đặc biệt, con dấu của lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ từ thời kỳ lập nước như của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt... đều được trưng bày, giới thiệu tại Gian trưng bày chuyên đề lần này của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra còn có những con dấu mang tính chất chính trị đặc biệt như con dấu của Ban Tổ chức Quốc khánh năm 1963; Phái đoàn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chính Nam Bộ...

Điểm thú vị trong trưng bày chuyên đề này đó là, nhân dân và khách tham quan còn được tương tác không chạm, trải nghiệm đóng dấu thực tế ảo, công nghệ hiện đại này cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử hoặc giao tiếp với hệ thống mà không cần chạm trực tiếp vào hiện vật.

Con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ hiện nay được Văn phòng Chính phủ bảo quản và lưu giữ cẩn thận trong suốt thời gian qua.

Gian trưng bày Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" của Văn phòng Chính phủ giúp công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp to lớn của Văn phòng Chính phủ vào thành tựu chung của đất nước, từ công cuộc giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc Đổi mới và Hội nhập quốc tế.

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của Văn phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Thông qua Triển lãm của Văn phòng Chính phủ, khẳng định sự phát triển liên tục, đổi mới không ngừng của Văn phòng Chính phủ, từ một cơ quan phục vụ thời chiến đến một cơ quan hành chính số hiện đại, phản ánh sự phát triển của một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Triển lãm được chuẩn bị công phu, là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ đã cống hiến thầm lặng, góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ 9-22 giờ liên tục trong các ngày từ 29/8 đến 5/9, riêng ngày 28/8 mở cửa miễn phí từ 13h./.