Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Triển lãm thành tựu đất nước

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.

Trong khuôn khổ Triển lãm, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (gần cửa H8) giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.

Khu trưng bày phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực trong hệ thống báo chí truyền thông của đất nước, Cơ quan Thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025)./.

Thông tấn xã Việt Nam sẵn sàng cho Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước TTXVN khẳng định vai trò nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực, từ thời kháng chiến đến kiến thiết đất nước, hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, phát triển thịnh vượng, giàu bản sắc, hạnh phúc.