Triển lãm thành tựu Đất nước: Bổ sung khu trưng bày máy móc, thiết bị đặc sắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Công điện số 142/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm.

Công điện nêu rõ: Để chuẩn bị chu đáo phục vụ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (sau đây viết tắt là Triển lãm), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan chuẩn bị bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp; đồng thời bổ sung các sản phẩm, hiện vật độc đáo vào các khu vực bên trong để trưng bày, triển lãm, nhằm phục vụ Nhân dân, khách tham quan và tạo cơ hội để các đối tác quan tâm tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác phát triển.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Lễ Khai mạc diễn ra vào 9h ngày 28/8, lễ bế mạc vào 20h ngày 5/9.

Với không gian rộng, triển lãm gây ấn tượng bằng các logo, biểu tượng có kích thước lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tới tham quan sau khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước.

Công chúng sẽ được tham quan, tìm hiểu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực công nghiệp-công nghệ; đầu tư-thương mại; nông nghiệp-nông thôn; an ninh-quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam-Đất nước-Con người với truyền thống văn hóa, sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không và vũ trụ; công nghiệp an ninh-quốc phòng... cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" gồm 3 phân khu gồm: Phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; Phân khu triển lãm ngoài trời; Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm khối A.

Bên lề triển lãm, tại nhà triển lãm khối A sẽ có các hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thời trang và giao lưu với các đơn vị nghệ thuật, talkshow... Tại đây có sân khấu rộng khoảng 4.000m2, phòng chiếu phim 200 chỗ sẽ chiếu các bộ phim Việt Nam và giao lưu các nghệ sỹ.

Hiện, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến sẽ có hơn 3.000 khách mời tham dự khai mạc triển lãm./.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Ấn tượng về 12 ngành công nghiệp văn hóa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết không gian triển lãm về 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện những nội dung nổi bật, ấn tượng nhất về gameshow, thời trang, điện ảnh...