Các Đảng Cộng sản đánh giá cao lý luận gắn với thực tế phát triển của Việt Nam

Các Đảng Cộng sản và phong trào cánh tả đã đánh giá cao lý luận cách mạng gắn liền với thực tế phát triển và xu thế thời đại của Việt Nam tại Cuộc gặp Quốc tế các báo và tạp chí lý luận chính trị lần thứ ba diễn ra từ ngày 16-18/10 tại Thủ đô La Habana (Cuba).

Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự sự kiện, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã trình bày tham luận về “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - một chủ đề tư tưởng lớn lao, hàm chứa chiều sâu lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tại hội thảo chuyên đề “Lý luận cách mạng đối mặt với các thách thức và chủ nghĩa phátxít mới,” ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản Việt Nam đặt vấn đề về một kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vào thời điểm hiện nay xuất phát từ yêu cầu khách quan của lịch sử, quy luật vận động của dân tộc và thời đại.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao và đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Cuộc gặp Quốc tế các báo và tạp chí lý luận chính trị của các Đảng Cộng sản và Phong trào cánh tả lần thứ ba đã thông qua tuyên bố Tuyên bố Cuối bày tỏ sự đoàn kết với sự nghiệp của nhân dân Palestine, Venezuela và Cuba, những nạn nhân của xâm lược, diệt chủng và phong tỏa.

Diễn đàn cũng nhất trí thành lập một mạng lưới quốc tế gồm các ấn phẩm phê bình và có chủ quyền, đóng vai trò là công cụ chính trị và thúc đẩy sự thống nhất về tư tưởng, góp phần giáo dục các thế hệ mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy trình bày tham luận tại Hội thảo chuyên đề “Lý luận cách mạng đối mặt với các thách thức và chủ nghĩa phátxít mới.” (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong thời gian thăm dự hội nghị, ông Phan Xuân Thủy và đoàn đã có các cuộc hội kiến với ông Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; bà Yuniasky Crespo Baquero, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba; ông Gerardo Hernández Nordelo, Điều phối viên quốc gia của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Cuba Hữu nghị với Việt Nam và bà Noemí Rabaza Fernández, Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP).

Tại buổi tiếp đoàn, ông Morales Ojeda cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã ủng hộ chiến dịch kỷ niệm 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba.

Ông tái khẳng định mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam dựa trên nền tảng lịch sử về tình anh em và đoàn kết, được Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz và lãnh tụ Hồ Chí Minh của Việt Nam xây dựng, gắn kết hai đảng và nhân dân hai nước.

Ông Morales Ojeda đánh giá cao tham luận chính trị của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc xuất bản nội dung lý luận theo quan điểm Mácxít, được điều chỉnh cho phù hợp với thời đại, có tầm quan trọng vượt bậc.

Về phần mình, ông Phan Xuân Thủy đánh giá cao ý nghĩa của Cuộc gặp quốc tế lần này và coi đây như một chiến lược nhằm giải quyết những thách thức của thời đại thông qua truyền thông.

Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tiếp tục tăng cường quan hệ với Cuba về chính trị và hợp tác vì sự phát triển của nhân dân hai nước.

Nhân dịp tham dự hội nghị, ông Phan Xuân Thủy và đoàn đã thăm Đại sứ quán Việt Nam và dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở Thủ đô La Habana./.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy và đoàn dâng hoa trước Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở Thủ đô La Habana (Cuba). (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

