Truyền thông Cuba nêu bật tầm quan trọng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba

Truyền thông Cuba đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/9-5/10 của Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernández, trong đó đề cao cơ chế hợp tác liên nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Theo chương trình chuyến thăm, đồng chí Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trần Thanh Mẫn, đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa hai nước.

Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm, khuyến nghị và đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, dược phẩm sinh học, cùng nhiều lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; đồng thời nhấn mạnh nghị viện là nhân tố then chốt trong việc thúc đẩy và đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, đồng chí Esteban Lazo Hernández khẳng định kỳ họp thể hiện hiệu quả của cơ chế làm việc giữa hai Quốc hội, đồng thời phản ánh sự phát triển quan hệ chính trị và hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong chuyến thăm Cuba của đồng chí Tô Lâm vào tháng 9/2024.

Báo Granma-Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba- đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba. Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng/TTXVN)

Truyền thông Cuba đánh giá các cuộc gặp song phương của đồng chí Esteban Lazo Hernández, với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ anh em lịch sử giữa Cuba và Việt Nam.

Báo chí Cuba cũng nhấn mạnh lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc gặp với đồng chí Esteban Lazo Hernandez rằng: “Việt Nam và Cuba là bạn bè, đối tác, anh em; và chúng ta sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau."

Các nhà lãnh đạo hai bên đều khẳng định mối quan hệ anh em, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong suốt 65 năm qua đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Cuba và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960 và năm 2025 được đặt tên là Năm Hữu nghị Cuba-Việt Nam để kỷ niệm 65 năm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em cách xa nhau nửa vòng trái đất./.

Chủ tịch Quốc hội Cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam Đêm 5/10, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.