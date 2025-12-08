Hà Nội tiên phong xóa bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh

Tại chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thay vì chỉ ghi chép sổ tay và nộp thuế khoán như trước đây, nhiều hộ kinh doanh đã bắt đầu làm quen với máy tính tiền, hóa đơn điện tử và kê khai doanh thu chi tiết.

Từ những tuyến phố kinh doanh sầm uất đến các khu chợ truyền thống, Hà Nội đang bước vào một cuộc cải cách thuế quy mô lớn, xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang mô hình kê khai đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ trong một sạp hàng, một quầy tạp hóa… chính là hình ảnh sinh động cho bước chuyển từ “thuế khoán” sang “thuế kê khai” đang diễn ra trên toàn địa bàn Hà Nội.

Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, thành phố hiện là địa phương duy nhất trên cả nước hoàn thành toàn bộ 7/7 chỉ tiêu do Cục Thuế - Bộ Tài chính giao như 100% hộ thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai điện tử; 65% số thuế được nộp qua phương thức điện tử; 14.577 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Những con số này cho thấy việc bỏ thuế khoán không chỉ là thay đổi kỹ thuật tính thuế, mà là bước chuyển căn bản sang mô hình quản lý thuế dựa trên dữ liệu số.