Miễn phí bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai cho 5 triệu hộ kinh doanh

Ngày 11/11, Sapo công bố sẽ miễn phí trọn bộ giải pháp chuyển đổi thuế kê khai, tiếp sức 5 triệu hộ kinh doanh từ truyền thống đến thương mại điện tử. Chương trình nhằm sát cánh, tiếp sức hộ kinh doanh trước thềm xoá bỏ thuế khoán từ 1/1/2026.

Theo ông Trần Trọng Tuyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Sapo, việc xóa bỏ thuế khoán đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống thuế của Việt Nam. Đây không chỉ là cải cách về chính sách, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ như Sapo đồng hành, góp phần giúp chính sách đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, hưởng ứng chương trình 60 ngày cao điểm chuyển đổi của ngành Thuế, Sapo chính thức giới thiệu bộ giải pháp miễn phí Sapo 6870, bao gồm: Quản lý bán hàng, Xuất hóa đơn điện tử, Kê khai thuế tự động ngay trên điện thoại di động.

Đặc biệt, Sapo cung cấp hoàn toàn miễn phí gói hỗ trợ 24 tháng sử dụng phần mềm, 2.000 hóa đơn điện tử và 3 tháng sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh tham gia chương trình.

Với các hộ kinh doanh có quy mô lớn hoặc đang trong quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, Sapo cũng hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán Sapo Accounting, giúp hộ tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai, hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán…

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một hệ thống thuế công bằng, minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Do đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại và hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán; đồng thời ứng dụng các công nghệ dễ tiếp cận để hỗ trợ người nộp thuế.

Hiện nay, cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý mới dựa trên ba trọng điểm: Sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan; Xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và Phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn liền với công nghệ số - hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Trên nền tảng chính sách đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và bền vững./.

Minh bạch hóa thuế hộ kinh doanh: Bắt đầu từ thói quen lấy hóa đơn đầu vào Trong bối cảnh mới, hóa đơn đầu vào không còn là một chứng từ tùy chọn mà trở thành công cụ quan trọng để đảm bảo minh bạch, công bằng và đây là pháp lý bảo vệ chính người nộp thuế.