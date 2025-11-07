Siết đầu cơ vàng, không nên đánh thuế vàng tiết kiệm của dân

Một trong những điểm của dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là bổ sung một số khoản thu nhập vào diện “thu nhập khác” chịu thuế, trong đó đề xuất áp thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) là bổ sung một số khoản thu nhập vào diện “thu nhập khác” chịu thuế, trong đó có đề xuất áp thuế 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, yêu cầu quản lý, bình ổn là cần thiết. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét lại cách thu thuế để vừa hợp lý, vừa đạt mục tiêu chống đầu cơ, hạn chế “vàng hóa” nền kinh tế.



Có thể thấy, khi thị trường vàng trở nên sôi động, không chỉ giá vàng bị đẩy lên mà dòng tiền trong nền kinh tế cũng đứng trước nguy cơ lệch hướng. Một phần tiền lẽ ra chảy vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng trưởng, lại bị rút ra để mua-bán, đầu cơ vàng.