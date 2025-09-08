Thị trường vàng: Những thách thức và rủi ro đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Sự thiếu tin tưởng của người dân vào đồng nội tệ

Theo Mustafa Atayık, Chủ tịch Phòng Thương mại Trang sức Istanbul, các hộ gia đình Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đang nắm giữ lượng vàng trị giá khoảng 500 tỷ đô la. Con số khổng lồ này phản ánh sự thiếu tin tưởng của người dân vào đồng nội tệ và các tổ chức tài chính, khiến họ coi vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Atayık đã đề xuất thành lập các "ngân hàng vàng" chuyên biệt nhằm thu hút lượng vàng tích trữ này và đưa nó vào chu kỳ kinh tế. Các ngân hàng này, được chính phủ hỗ trợ và quản lý thông qua hợp tác với các nhà kim hoàn, có thể giúp điều tiết thị trường vàng và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến nạn buôn lậu vàng, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do các hạn chế nhập khẩu. Những hạn chế này, nhằm mục đích giảm thâm hụt thương mại, đã dẫn đến giá vàng trong nước cao hơn giá quốc tế, khuyến khích nạn buôn lậu.

Vào năm ngoái, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ một lượng lớn vàng lậu, cho thấy quy mô của vấn nạn này. Sự gia tăng buôn lậu phản ánh sự chênh lệch giá đáng kể giữa thị trường trong nước và quốc tế, lên tới 7%.

Tăng sản lượng vàng có giải quyết được khủng hoảng?

Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng sản lượng vàng trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Với 18 mỏ đang được phát triển, việc tăng sản lượng trong nước có thể giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và giảm áp lực lên ngoại tệ.

Tuy nhiên, chỉ riêng sản lượng trong nước có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn kinh tế.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế đáng kể, bao gồm tỷ lệ lạm phát cao và sự mất giá của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như hạn chế nhập khẩu vàng, càng làm tình hình thêm phức tạp, dẫn đến giá vàng trong nước tăng cao và khuyến khích nạn buôn lậu. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực áp dụng các chính sách cân bằng nhằm điều tiết thị trường vàng và đáp ứng nhu cầu trong nước mà không gây tổn hại đến nền kinh tế quốc gia.

Rủi ro của vàng bao gồm, rủi ro biến động giá (giá vàng có thể tăng hoặc giảm mạnh), rủi ro pháp lý (thay đổi quy định và thuế), rủi ro thanh khoản (khó bán khi cần thiết) và rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch như sử dụng đòn bẩy hoặc giao dịch quá mức. Mặc dù vàng có lịch sử hoạt động tốt và có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng nó không phải là tài sản không có rủi ro./.

