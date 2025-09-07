Giá vàng ngày 7/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng đã tăng 37% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 27% trong năm 2024, nhờ đồng USD xuống giá, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 8/2025 đã giảm mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và 10% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9/2025.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng những người đầu cơ giá lên đang xem xét xu hướng việc làm suy yếu rõ ràng dẫn đến nhiều lần cắt giảm lãi suất. Triển vọng chắc chắn là lạc quan đối với vàng khi những lo ngại về thị trường việc làm lấn át lạm phát trong ngắn hạn, có thể là trung hạn. Tuy nhiên, ông nhận định giá vàng vẫn còn quá xa mốc 4.000 USD/ounce, trừ phi có sự biến động lớn.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh tính độc lập của Fed là một yếu tố then chốt định hình quỹ đạo của vàng, một vấn đề được chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook và liên tục gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất.

Vàng thường tăng giá khi lãi suất thấp và bất ổn gia tăng, khi trở thành lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn.

Giá vàng đã chạm mức cao nhất trong hơn bốn tháng trong phiên 1/9, chỉ thấp hơn mức cao nhất mọi thời đại khoảng 23 USD, trước những dự đoán về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed và sự suy giảm của đồng USD.

Giá tăng hơn 1% trong phiên 2/9, vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trên ngưỡng 3.500 USD/ounce. Các nhà đầu tư đã đổ xô mua vào kim loại quý này trước niềm tin ngày càng lớn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với những rủi ro chính trị và kinh tế vẫn còn hiện hữu. Giá vàng giao ngay tăng 1,5%, lên 3.529,01 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.529,93 USD/ounce.

Giá kim loại quý này tiếp tục đà tăng kỷ lục trong phiên 3/9, khi số liệu việc làm yếu hơn của Mỹ đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Trong khi đó, những bất ổn toàn cầu kéo dài tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 3.576,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.578,50 USD/ounce.

Tuy nhiên, thị trường đã có sự điều chỉnh trong phiên 4/9, khi các nhà giao dịch chốt lời. Trong phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 3.544,15 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,9% xuống 3.603,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133,90-135,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 7/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: