Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 134,4 triệu đồng một lượng

Giá vàng SJC đang giao dịch ở mức kỷ lục từ trước đến nay khi leo lên 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đó.

Chiều 5/9, giá vàng SJC đang giao dịch ở mức kỷ lục từ trước đến nay khi leo lên 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đó.

Bên cạnh đó, giá vàng nhẫn cũng thiết lập kỷ lục mới, niêm yết ở mức 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua-bán), tức tăng 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán ra./.

