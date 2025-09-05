Kinh tế

Giá vàng tăng vọt phản ánh sự suy yếu của kinh tế Mỹ

Theo giới chuyên gia, chính việc ông Trump làm suy giảm tính độc lập của Fed khiến các ngân hàng trung ương khác đa dạng hóa tài sản, giảm lượng trái phiếu và đồng USD; chuyển đổi thành mua vàng.

Đoàn Hùng
Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo tờ Financial Times, giá vàng thế giới đã đạt mức kỷ lục 3.500 USD/ounce vào ngày 2/9, tăng 75% chỉ trong vòng 1 năm rưỡi. Có một số nguyên nhân liên quan đến sự tăng giá này.

Thứ nhất, đồng USD tiếp tục mất giá trong thời gian gần đây và vàng được định giá bằng đồng USD. Nhìn rộng hơn, một đồng USD suy yếu phản ánh sức mạnh tài chính và thể chế của Mỹ đang giảm và niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.

Lý do thứ hai là nhà đầu tư cảm thấy kinh tế thế giới bất ổn và có nhiều rủi ro hơn khiến vàng tiếp tục là nơi trú ẩn an toàn.

Điểm thứ ba là các nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và minh chứng là cổ phiếu của các công ty khai thác vàng đều tăng giá.

Lý do thứ tư là mặc dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hé mở khả năng cắt giảm lãi suất nhưng trong trung hạn, rủi ro lạm phát cao tại Mỹ khiến Fed sẽ rất thận trọng và lãi suất cơ bản ở Mỹ sẽ giảm nhẹ nhưng không nhiều, khiến giữ vàng sẽ có lợi hơn là giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Theo giới chuyên gia, chính việc Tổng thống Donald Trump làm suy giảm tính độc lập của Fed khiến các ngân hàng trung ương khác đa dạng hóa tài sản của mình, giảm lượng trái phiếu và đồng USD và chuyển đổi thành mua vàng để giữ ổn định./.

